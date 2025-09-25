為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台水、台電挺進光復災區 不到2天陸續恢復供電、供水

    2025/09/25 11:59 記者王峻祺／花蓮報導
    國進投入清除街道淤泥恢復市區交通。（記者王峻祺攝）

    國進投入清除街道淤泥恢復市區交通。（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，光復鄉成為重災區，共造成超過4千戶停電、停水，台灣自來水公司、台灣電力公司挺進災區，並加派人力進駐修復，不到2天時間陸續復水、復電，停水部分已供水，僅水壓尚待恢復，復電則剩位於高處的100多戶尚待檢修。

    經濟部次長賴建信今天主持「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害前進協調所」記者會，邀集各單位說明災後復原進度。其中復水電部分，賴建信表示，光復鄉曾停水4378戶，經台水檢修光復淨水廠後，目前已陸續恢復正常供水。

    賴建信說，24日下午進水後，因民眾大量用水需求，導致水壓不足，除台水積極檢修，也設置13處臨時供水站，包括大進、太巴塱、馬太鞍教會等地均能提水，若還有任何需求，可聯繫台水人員加派水站。

    光復鄉曾停電戶數高達4千戶，經台電積極搶修陸續恢復供電，目前僅剩100多戶待恢復，主要集中高處，因電桿倒塌修復不易。

    針對災後復原，賴建信說，中央聯合民間，已出動山貓、怪手等各式機具185台投入救災，動員359人進駐，展開家園復救，並與國軍進行工作律定區分，解除街道溢淹淤泥問題。

    環境部次長沈志修補充，中央、國軍及民間清潔機構，陸續移除光復鄉道路、住宅的污泥，待恢復交通後，民眾才能將家戶廢棄物運出，目前已累計移除1144公噸污泥，後續相關廢棄物問題，環保署將動員民間量能，請各縣市環保局待命因應。

    他強調，環境部及地方環保局會協助民眾進行垃圾分類，朝資源回收物再利用方向進行，剩餘的可燃廢棄物，已聯繫鄰近縣市焚化爐，務必空出焚燒量能，燃燒花蓮可燃廢棄物，協助家戶正常收運。

    台電進行電力修復。（記者王峻祺攝）

    台電進行電力修復。（記者王峻祺攝）

    光復災區陸續恢復供水，民眾相當開心，立即清掃家園。（記者王峻祺攝）

    光復災區陸續恢復供水，民眾相當開心，立即清掃家園。（記者王峻祺攝）

