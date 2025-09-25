吃土也要打！二林水田排球賽超夯 1分鐘45隊秒殺報名

二林水田排球賽，已成為全台最具特色的農村體驗賽事之一。（二林斗苑休閒農業區發展協會提供）

吃土也要打！彰化縣二林鎮「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」將於本週六（27日）登場，今年報名熱潮空前，網路報名開放不到1分鐘即額滿，參賽隊伍從去年的24隊暴增至45隊，超出原本規劃的近2倍。主辦單位緊急擴充場地與人力，要讓所有選手「打過癮」！

這項比賽起源於2019年，當時二林農民熱愛排球，卻苦無比賽場地，靈機一動就在水田架網打球，經常為了救球時摔進泥巴裡，弄得滿身是泥卻也充滿歡樂，結果意外掀起轟動，隔年開放報名挑戰，參賽隊伍一路從16隊增加到24隊，今年更暴衝至45隊，展現這項活動的獨特魅力。」

主辦單位二林斗苑休閒農業區發展協會執行長譚國豐表示，「ㄚ豆大叔盃水田排球賽」邁向舉行第六屆，已成為全台最具特色的農村體驗賽事之一。今年網路開放報名，不到一分鐘瞬間湧入數百人，網站差點癱瘓，緊急關閉前已完成45隊匯款報名，遠超原訂24隊名額，讓協會一度擔心場地與人力無法負荷。

既然要打就打過癮！譚國豐說，面對這甜蜜的負荷，協會緊急與裁判單位台灣體院開會協商，決定將比賽場地從2個增加至3個，並獲得建國科大休閒旅遊系學生支援，透過分組預賽確保每支隊伍至少能進行3場對戰，賽事體驗更勝往年。

譚國豐說，「農業是快樂的，不只是辛苦勞動。」除了緊張刺激的水田排球賽，現場也規劃農特產品展售與食農DIY體驗，讓遊客一邊欣賞滿場泥濘的激烈對戰，一邊體驗農村生活，感受濃濃田園風情。

比賽選手經常為了救球摔進泥巴裡，弄得滿身是泥卻也充滿歡樂。（資料照）

今年參賽隊伍暴增至45隊，農民趕緊在水田區增加至3個場地。（記者陳冠備攝）

