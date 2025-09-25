為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    降低公務員商調難度 考試院提供更友善的機會

    2025/09/25 12:41 記者林曉雲／台北報導
    考試院通過「公務人員任用法施行細則」條文修正草案，放寬指名商調限制。（考試院提供）

    考試院通過「公務人員任用法施行細則」條文修正草案，放寬指名商調限制。（考試院提供）

    公務人員商調其他機關難度降低，考試院院會今（25）日發布施行「公務人員任用法施行細則」部分條文修正草案，放寬公務人員指名商調之限制，以兼顧機關人力需求，且對公務人員職涯工作轉換，提供更友善的機會。

    考試院表示，因應指名商調意涵的修正，為避免人員異動頻繁，已規劃相關配套措施，包括擬調人員任職未滿6個月者，仍須原服務機關同意才能調任；但為了親自養育3足歲以下子女，或是在原機關遭受性騷擾、職場霸凌，或其他法律另有規定者，則不受這6個月的限制。

    考試院說明，現行公務人員任用法第22條規定，各機關得指名商調其他機關的人員，依該細則第21條定義，必須「函商原服務機關同意」，使實務上有部分當事人無法如願轉換工作環境。考量近來常有公務人員提出放寬指名商調程序的建議，且營造良善職場環境為當前國家重大政策方針，因此重新界定指名商調的意涵為「函商原服務機關決定過調日期」，亦即原服務機關原則上應同意人員的商調，但過調時間可再與商調機關洽商，以維護公務人員調任的權益。

    考試院表示，該修正在兼顧原機關業務運作及公務人員調任權益的原則下，明確規範函商程序的辦理期限，增訂原服務機關應於收受商調函次日起1個月內回復，未回復者，以收受商調函次日起2個月的期滿日為過調日期。

    另外，原機關函復的過調日期，最晚不得超過收受商調函的次日起3個月；但經擬調人員、原機關及商調機關同意，或支領地域加給，或經原機關指派正在救災、處理緊急事件、辦理重大專案者，過調日期最多得再延長3個月；原草案中辦理季節性、週期性工作者，原機關得延長3個月過調部分，也採納各界意見予以刪除。

