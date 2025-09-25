為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南橫公路大崩塌！霧鹿段60公尺「路基整個不見」變深谷

    2025/09/25 12:09 記者黃明堂／台東報導
    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見。（記者黃明堂翻攝）

    連日豪雨造成南橫公路坍方落石不斷，今天早上更出現嚴重路基崩塌，185.5公里處霧鹿路段整修道路掉到百餘公尺的深谷，約60公尺長度連路基都不見。

    海端鄉副主席余瑋廷說，目前道路完全中斷，上方也都停電，希望趕快修復。公路局關山工務段則表示，已到現場勘災，將擬訂修復計畫，目前還無法估計何時修復及採何種工法。

    余瑋廷說，今天早上村民在位置約189.5k發現，彩霞隧道往山上的路整個坍方，村民冒險拍下影片，道路完全不見，下方就是超過100公尺的深谷，畫面怵目驚心，拍攝者的心臟真大！大崩塌路段是前往霧鹿，前後也都有好幾個路段坍方落石，上方的村落目前都處於停電狀態，交通及生活都受到嚴重影響。

    南橫公路連續3天被暴雨轟炸，每天都有坍方落石的路況，彩霞隧道更有土石流淹入，公路單位原本預計今天搶通，不料今天早上出現大崩塌，修復難度頗高。

    關山工務段表示，已經派員勘查大崩塌路段，路基流失長度約60公尺，南橫公路台東段從八八風災以來，沒有出現過整個路基不見的狀況，該如何修復還要研議。至於崩塌點以上的路段，雖然交通中斷，但颱風前已有部署人力及機具，對坍方落石路段可逐一排除。

    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見，只見百餘公尺深谷。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見，只見百餘公尺深谷。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見，只見百餘公尺深谷。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路霧鹿段路基坍方流失，整條路不見，只見百餘公尺深谷。（記者黃明堂翻攝）

