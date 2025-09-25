台北南港安親班32人疑食物中毒 供餐「國王便當」暫時停業

台北市衛生局20日接獲醫院與診所通報，南港某安親班學生於19日至20日食用「國王便當」，陸續出現疑似食物中毒症狀，累積通報32人，包含新北市衛生局通報之2人。（擷取自Google Map）

首次上稿 12:00

更新時間 12:56

台北市衛生局20日接獲醫院與診所通報，南港區某安親班學生於19日至20日食用「國王便當」，陸續出現疑似食物中毒症狀，累積通報32人，包含新北市衛生局通報之2人，目前已全數返家休養。衛生局要求24日前完成改善並立即停業，今（25）前往複查，業者也提送改善報告申請復業。衛生局表示，檢體檢驗結果需等待一至二週，尚未判定是否為食品中毒事件。

衛生局說明，20日接獲通報後立即至國王便當稽查時，已無營業，21日聯繫上業者立即前往稽查，查獲現場無法立即提供新進人員（廚師）健檢資料、沙拉油未離地放置、無法立即提供教育訓練紀錄、非登資料未更新、員工個人物品與冰箱內販售物品混放、冷凍冰箱溫度未達-18度C以下等缺失，要求24日前完成改善，並要求立即停業。

衛生局今日已複查，業者已提送改善報告申請復業，如複查合格會准予復業，如複查不合格將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局也補充，採檢的相關檢體檢驗結果約需一至兩週出爐，結果出爐才能判定是否為一起食品中毒事件。

