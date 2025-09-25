台南高價停車場費率曝光 連假來台南玩小心壞了遊興

Times台南永福路二段停車場。（南市交通局提供）

今年9月底起即將迎來教師節、中秋節、國慶日及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等連續假期，台南預期將吸引大量觀光人潮。南市交通局表示，南市私有民營停車場有17場停車費率每小時高達100至120元，提醒民眾停車前，務必詳閱停車場入口收費標示南市交通局長王銘德指出，南市區市中心高費率停車場大多分布在火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等交通、觀光或購物重要據點周邊。

王銘德表示，部分熱區停車場因區位良好或土地開闢成本不同，導致收費費率偏高，為確保消費資訊清楚透明，已要求收費停車場應以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率和最高收費金額的字體大小，藉由透明一致的資訊，讓民眾清楚判斷是否入場。

交通局表示，南市目前合法登記的私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計33場，其中有17場高達100至120元，這些高費率的停車場附近有台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園、成德里立體等大型公有停車場，假日停車每小時20或30元，都是方便又經濟的選擇。

交通局表示，建議民眾前往市區與熱門景點時，可善加使用公有停車場，或慎選合法、費率標示清楚的停車場，事先可利用台南好停APP查詢停車費率，避免停入高價、費率不明的停車場，造成消費爭議與錢財損失。

