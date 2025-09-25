為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北山藥9/27、28將辦展售會 「山海食農饗宴」走讀下午3點報名

    2025/09/25 12:08 記者黃子暘／新北報導
    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良今（25）日表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動，串連三貂嶺生態友善隧道、雙溪老街、舊草嶺隧道等景點，旅程規劃親手挖掘山藥、漫步田園及餐宴，一日遊共10梯次，每人990元，今日下午3點開放報名。

    瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥主要為「基隆原生種」，質地細膩，在東北角氣候與土壤條件孕育下，口感入口即化、滑潤軟Q，富含膳食纖維和優質植物性蛋白。

    此外，諶錫輝、劉盈良指出，福容大飯店福隆店自10月1日至12月31日推出新北山藥山海宴及一泊二食住房專案，並有結合東北角特產貢寮鮑推出產地限定的「山藥鮑魚養生雞湯」；台北凱達大飯店自10月1日至11月30日則有限定主題，餐檯加碼五道山藥料理，包括山藥枸杞紅棗排骨湯盅、金沙山藥等；於10月1日至22日期間前往用餐並完成打卡留言任務，有機會免費參加10月25日「山藥小旅行」一日遊行程。

    農業局補充，購買山藥可至新北市農會真情食品館查詢或洽瑞芳地區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951051，山藥體驗內容及山藥小旅行詳細行程內容可至「新北山藥─山海食農饗宴」官網查詢。

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

    新北市「健康三寶」之一的山藥即將到採收季節，農業局長諶錫輝、雙溪區公所區長劉盈良表示，9月27、28日將在台北希望廣場舉辦山藥與貢寮鮑展售會，10月4至25日將辦理「新北山藥─山海食農饗宴」，規劃走讀活動。（記者黃子暘攝）

