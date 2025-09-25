高雄「民主聖地公園」成功守護林蔭大道 訴求修正圖面後再開說明會

三民公園改建，生態團體成功守護林蔭大道。（記者葛祐豪翻攝）

有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，正進行改造工程，生態團體發現公園處竟要將61棵大樹移除，公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道恐將消失；幸好高雄市議長康裕成昨介入協調，決議中軸綠色隧道雙排樹木應完整保留，僅針對危木、生長不良20棵移植，41棵大樹成功保留，生態團體今（25日）特別感謝康裕成，也訴求修正圖面後，再開說明會。

高雄三民公園有40年以上歷史，占地5.1公頃，是有730棵以上大樹環繞的森林公園。森林城市協會理事長莊傑任發現，近期公園改建，將破壞中軸線的林蔭大道，變成草皮區與花園，總共破壞移除61棵大樹，原定今天召開記者會表達抗議。

高雄市議長康裕成昨天下午主動電話聯繫，邀請莊傑任與公園處開會協調，研商樹木保留方案。康裕成在會中強調，中軸綠色隧道雙排樹木應完整保留，僅針對危木、生長不良或影響維修與救災通行的20棵可以移植，41棵大樹要保留。

生態團體今天仍照預定前往三民公園，並提出多項訴求，包括公園步道、雨水花園、土丘與水電規劃設計，涉及危害超過20棵樹木樹根健康，應重新調整保護樹根，落實樹木工程保護；中軸林蔭大道景觀美學應確保，避免其他設計干擾破壞；重新修正圖面後，資訊公開公園的變更設計，並能公吿週知，舉辦公開說明會讓民眾知悉新版的設計方案等。

莊傑任強調，此次公園護樹的成功，也要歸功於護樹民眾積極向民代服務處與政府陳情，網友並在網路散佈訊息。也期許未來重大開發案，能以此次公園林蔭守護成功的經驗，在設計初期，就能考慮樹木保存的生態、林蔭與降溫效益，讓建設能朝向最大程度的老樹保留，最小程度的樹木移植方案。

三民公園中軸林蔭大道。（記者王榮祥攝）

