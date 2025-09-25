為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台9線馬太鞍溪橋斷！縣道193塞爆 災民嘆「交通倒退50年」

    2025/09/25 11:56 記者花孟璟／花蓮報導
    民眾開車通過滿是泥巴的縣道193，緊急煞車易打滑！（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪橋遭上游堰塞湖潰流的巨量土石流沖斷，造成花東縱谷唯一的南北交通動脈台9線中斷，大量車流湧進狹窄的縣道193，有載大型救災機具的拖板車、貨車、民眾返家轎車等，由於路面還有濕滑泥巴，車速只能保持2、30公里，一旦緊急煞車就會打滑！當地部落居民說「沒看過193縣道這麼多車」、還有民眾嘆「東部交通倒退50年」！

    馬太鞍溪橋2019年才因台9線3期拓寬工程完工，橋蓋好只有6年就遇到百年一遇的堰塞湖大洪水，由於洪水中夾帶土石衝擊力道大，直接把橋梁掀翻砸斷好幾截，溪流上只遺留橋墩，造成民眾及救災單位要進入災區，從花蓮往南開到鳳林鎮後就要轉入箭瑛大橋，而箭瑛大橋雖然也是新改建，但橋樑雙向各只有1車道，路況狹窄！

    玉里往北至光復後也因馬太鞍溪橋斷掉造成的瓶頸，用路人須從光復市區轉進縣道193，但因光復鄉佛祖街、中正路一帶積大量泥沙難以通行，須繞行南富村的狹小鄉道才能進入縣道193，光復鄉居民葉先生感嘆「台9線斷掉改走193縣道，等於交通路況大倒退，倒退回到台9線沒有拓寬之前」。

    光復鄉民劉小姐也說，因為家人還在光復，她回去花蓮市的住家拿取物品後返回光復，回光復的路變得非常難走，「到底什麼時候才能有一條好的回家之路」？

    鳳林鎮山興里位於花蓮溪東岸，由於在馬太鞍溪與花蓮溪匯流口北邊一點點，馬太鞍溪的土砂也直接灌入部落，大水有2公尺高！里長謝盛宜也是花蓮巡守大隊隊員，謝盛宜說，碰到天災也是沒有辦法的事情，縣道193昨天早上還因為積了厚厚泥沙無法通行，直到下午才全部清出。

    謝盛宜說，因部分路面還有積水，且路面泥巴只用山貓推過，仍有不少泥濘殘留路面上，許多車輛經過時容易打滑，時速只能開20到30公里，也有一些車輛因為路面狹窄不願意禮讓，造成後方大塞車，這一陣子因為大型拖板車、救災車、貨車、搶災的國軍軍卡車、台電及台水、中華電信工程車、拯救光復鄉大量泡水車的拖吊車，都必須走縣道193進入，也請用路民眾多禮讓，開車小心！

    走縣道193很狹窄，載著大怪手的拖板車光是要轉彎就很困難、會車時也造成塞車。（記者花孟璟攝）

    箭瑛大橋也完工沒有幾年，花4.2億元蓋的新橋還有人質疑「一天沒有幾輛車通過」，卻在這次百年一遇的災害中，成為縱谷民眾往來最重要的橋梁。（記者花孟璟攝）

    晚上行駛狹窄泥濘的縣道193，由於夜間照明也不足，開車要非常小心。（記者花孟璟攝）

    縣道193往箭瑛大橋及台9線的路口，成為花蓮縣最繁忙的交通動脈。（記者花孟璟攝）

    台九線花了十幾年拓寬，現在倒退50年回到最原始的小縣道，工程車、救災車絡繹於途。（記者花孟璟攝）

    救災車、救護車要後送重大傷病患者也只能在縣道193線塞車。（記者花孟璟攝）

