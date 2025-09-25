教師團體控校事會議濫訴 全校協疾呼：莫讓校長揹黑鍋

教師團體控校事會議濫訴，全校協今發聲明疾呼，莫讓校長揹黑鍋。（全校協提供）

教師團體控校事會議濫訴，強力反彈。全國中小學校長協會今（25）日發聲明疾呼，莫讓校事會議成為學校行政重擔，也不要讓校長揹黑鍋。全校協理事長陳清義表示，校長為學校領導者，守護師生安全與權益，帶領學校發展特色，達成學校願景，校事會議帶來不必要對立與衝擊，正啃蝕著學校辦學的根基，亟待教育主管機關著手修正相關法規，才能讓校長安心辦學，提升教育成效。

陳清義指出，教育部於去（2024）年4月17日修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，處理教師之解聘、不續聘、停聘或資遣之程序及相關事項，該辦法第12條明訂學校應於受理檢舉事件後7個工作日內召開校事會議審議，校事會議應置委員5人包括校長、家長會代表、行政人員代表、教師會代表及教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士，皆為委員會決議，非校長一人可操控整個委員會。

陳清義表示，該辦法第8條也規定學校接獲檢舉或知悉後，應即先行保全或初步調查與事件有關之證據、資料，以利後續調查進行；並得依法要求當事人或第三人提供必要之文書、資料、物品，或作必要之說明；第9條規定檢舉事件無具體之內容、或檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分之資訊，學校應不予受理，但又規定檢舉內容包括行為人及具體行為者，必須受理，使學校行政人員工作大增，承受各種壓力且身心俱疲。

全校協暨基隆市、台北市、新北市、桃園市、澎湖縣等縣市校長協會要求，修正第8條規定，學校初步調查和保全證據後，決定是否受理，並得進行親師溝通；修正第9條不受理的條件，未有具體事實或查無具體可識別之檢舉人者均不受理；參考日本校園律師方案，修正第12條校事會議成員為專業單位之人員，專業單位調查審理完畢之後，再移回教評會進行停聘、解聘、不續聘之議決。

此外，全校協呼籲調整執行面，主管機關和學校嚴格把關，檢舉人一定要具名，或是可具體識別者，主管機關編列足夠的調查費用補助學校，不應要求學校自行籌措部份調查費用，包括性平案件和霸凌案件之調查費用亦同；主管機關依第16條從調查人才庫推舉學者專家供學校遴選，應留意推舉人員各類代表之衡平性。

