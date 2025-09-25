為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    跨黨派立委共同發聲 盼正視教師荒、偏鄉教育、校園濫訴等問題

    2025/09/25 12:15 記者謝君臨／台北報導
    教師節前夕，EdYouth臺灣一滴優教育協會今偕同跨黨派立委共同舉行記者會，呼籲政府正視日益嚴峻的「教師荒」問題，並提出偏遠教師制度改革、提升教師福利、強化家庭教育、穩定教師甄選及鬆綁師資培育等五大訴求。「老師好，學生才會好」，唯有給予教師足夠誘因與支持，才能確保教育品質長久穩定。

    EdYouth今與代理暨代課教師產業工會、TFT為台灣而教教育基金會，以及民進黨立委陳培瑜、伍麗華、國民黨立委柯志恩等人共同舉行記者會。

    陳培瑜表示，她想從家庭教育的角度切入，近年來學生權益提升，老師權益卻受到忽略，其中包含校園濫訴問題，可能是家長還來不及好好學習怎麼當家長，很多明明是家庭教育的功能，最後卻落在老師身上。教育部家庭教育預算偏低，又大量交給地方家庭教育中心，多用傳統演講方式，成效令人質疑。

    陳培瑜說，教育部今年中旬安排赴日考察家庭教育，並於報告中提出許多建議事項，包括：建立跨部門整合平台；鼓勵民間自主參與；深化學校和社區連結；提升高齡者的社會參與機會；發展代間共學。希望教育部能予以落實。

    柯志恩指出，有關偏鄉教育條例，她在擔任第9屆立委時，就與現任教育部次長張廖萬堅努力通過該法，但仍有無法解決的問題。目前立法院共有15個修法版本，若行政院能提出版本，凝聚共識度是最高的。

    柯志恩認為，要留住偏鄉師資，不是只有提高薪資，也不能只靠老師的熱情，必須考量其專業、熱情，還有團隊支持等一條龍的配套措施，才有辦法。呼籲教育部要積極提出建設性的方案，她們在教文委員會會共同檢視如何將法修好。

    「有快樂的老師，才會有快樂的學生！」伍麗華說，教師荒不是只有在偏鄉，這是全國普遍性的問題，老師願意陪伴學生、備戰，但卻深受行政業務困擾，希望行政減量，讓老師好好陪伴學生。另外，行政加給十多年來沒有調整，呼籲透過行政加給讓更多人願意協助做好行政工作。

    伍麗華也提及，營造友善環境，老師需要更有尊嚴地被對待，有關校園濫訴的問題，希望教育部能夠正視。她也說，很多返鄉青年反應，在自己部落擔任教師待了11年，但薪資卻和第1年一樣，政府如何幫助代理教師取證，甚至成為正式教師，因為他們是最有可能繼續留在偏鄉的老師。

