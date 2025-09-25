花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況。（林保署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，林保署花蓮分署長黃群策今天表示，經勘查堰塞湖情況，發現壩頂溢流口已下切104公尺，湖水量僅剩1300萬噸，是原本量體的15％，應不致有致災的洪水情形，但仍列紅色警戒，提醒民眾注意。

經濟部次長賴建信今天主持「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害前進協調所」記者會，說明後續救災進度，針對馬太鞍溪堰塞湖部分，強調傳聞還有另一波洪水，但經林保署監控後，確認是非正確訊息，目前湖水量體已降低。

黃群策補充說明，堰塞湖24小時均有人員監控，原先最大湖水量體9100萬噸，目前僅剩原本量體的15％，若要解除紅色警戒，仍要視天候狀況，並要研議殘餘壩體、水量及河道土砂狀況等綜合條件下，評估安全無虞才可解除。

他表示，在未解除警報前，將會持續監控回報壩體狀況，民眾白天可回家清理家園，但晚上仍須回收容處所，並提醒不要靠近河道確保安全，也應隨時注意細胞簡訊的通報。

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量僅剩15％，仍列紅色警戒條件。（林保署提供）

