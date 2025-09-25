為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盧秀燕：補助光復鄉原民返鄉津貼每日1千

    2025/09/25 11:48 記者蘇孟娟／台中報導
    花蓮堰塞湖溢流災情慘重，盧秀燕宣佈補助光復鄉原民返鄉一天千元津貼。（記者廖耀東攝）

    花蓮堰塞湖溢流災情慘重，盧秀燕宣佈補助光復鄉原民返鄉一天千元津貼。（記者廖耀東攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生潰決，造成光復鄉市區嚴重災情，各界湧入協助救災及物資，台中市長盧秀燕今宣佈，台中也有不少來自花蓮在台中工作的原住民，看到故鄉面目全非心急如焚，有人甚至已趕回故鄉協助善後或救災，台中市提供每日生活津貼1千元，第一階段以10天為限，另也補助返鄉車資，希望助原民返鄉。

    盧秀燕指出，花蓮光復鄉災情慘重，很多花蓮鄉親在台中工作，看到家鄉重創心急如焚，不少人已趕回去協助救援家人或協助鄉親環境清理，考量很多原住民從事非典型工作或勞力工作，為助他們安心返鄉參與救災或家園重建整理，台中市將提供每日1千元的生活補助，第一階段以10天為限，後續會再視情況評估。

    盧秀燕指出，此外，也提供返鄉交通車資，因當地救災的確有人力不足問題，台中盼率先提供補助，協助原民返鄉照顧家園。

    台中市原住民委員會主委楊馨怡指出，台中約有4萬多原民住，其中阿美族人約8千人，生活補助以戶為單位補助一人，目前約估提供30-40個名額，交通補助則每戶不限補助人數。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播