盧秀燕：補助光復鄉原民返鄉津貼每日1千

盧秀燕：補助光復鄉原民返鄉津貼每日1千2025/09/25 11:48 記者蘇孟娟／台中報導
花蓮堰塞湖溢流災情慘重，盧秀燕宣佈補助光復鄉原民返鄉一天千元津貼。（記者廖耀東攝）
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生潰決，造成光復鄉市區嚴重災情，各界湧入協助救災及物資，台中市長盧秀燕今宣佈，台中也有不少來自花蓮在台中工作的原住民，看到故鄉面目全非心急如焚，有人甚至已趕回故鄉協助善後或救災，台中市提供每日生活津貼1千元，第一階段以10天為限，另也補助返鄉車資，希望助原民返鄉。
盧秀燕指出，花蓮光復鄉災情慘重，很多花蓮鄉親在台中工作，看到家鄉重創心急如焚，不少人已趕回去協助救援家人或協助鄉親環境清理，考量很多原住民從事非典型工作或勞力工作，為助他們安心返鄉參與救災或家園重建整理，台中市將提供每日1千元的生活補助，第一階段以10天為限，後續會再視情況評估。
盧秀燕指出，此外，也提供返鄉交通車資，因當地救災的確有人力不足問題，台中盼率先提供補助，協助原民返鄉照顧家園。
台中市原住民委員會主委楊馨怡指出，台中約有4萬多原民住，其中阿美族人約8千人，生活補助以戶為單位補助一人，目前約估提供30-40個名額，交通補助則每戶不限補助人數。
