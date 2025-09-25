為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樺加沙颱風遠離解除豪雨特報 各地晴朗高溫可達36度

    2025/09/25 11:20 記者吳柏軒／台北報導
    樺加沙颱風過境後，各地開始晴朗，中央氣象署預報各地天氣晴朗，請民眾留意高溫資訊。（圖取自氣象署網站）

    樺加沙颱風過境後，各地開始晴朗，中央氣象署預報各地天氣晴朗，請民眾留意高溫資訊。（圖取自氣象署網站）

    樺加沙颱風過境後，各地開始晴朗，中央氣象署今（25日）凌晨3點半解除豪雨特報，但上午發布高溫資訊，台北市、新北市、桃園市、新竹市等高溫可達36度，未來一週各地多雲到晴，僅山區留意午後雷陣雨，東半部及恆春半島則留意熱帶系統飄來的零星降雨。

    氣象署預報員葉致均表示，颱風後，未來1週天氣相對單純，台灣本島吹偏東風到東南風，透過衛星雲圖看太平洋現有的3個熱帶系統（颱風），其中樺加沙以往中國、日本東南方有浣熊颱風、博羅依颱風則位在菲律賓東南方海面，穩定往西北西前進，預計通過菲國南方進入南海，對台灣沒有直接影響，但明晚可能造成南部及恆春半島沿海有長浪，須留意海邊安全。

    從雷達圖看，葉致均說，目前僅台灣東方海面有零碎雲系，若飄進來對台東、恆春造成局部短暫降雨，其他地方晴朗穩定，山區午後留意局部短暫雨；今晚起到明天水氣變多，在基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北東側等有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。今明2天風力偏強，北海岸、恆春、金門，留意強陣風。

    週六（27日）開始到下週三（10月1日）水氣明顯減少，恢復吹偏東風到東南風，又回到東半部、恆春零星短暫降雨，但午後山區與南部近山平地要留意午後雷雨。

    因天氣晴朗炎熱，葉致均提醒，各地要留意高溫情況，整個西半部高溫普遍34到35度，澎湖、金門、馬祖等外島高溫31到33度，大台北、桃園、中南部近山地區等高溫來到35到36度，民眾外出留意補充水分以及防曬。

    颱風剛過境，葉致均再提醒，各地山區特別是花東以及高屏山區等有顯著強降雨，山上土石含水量非常高，非必要不要前往山區活動，並留意溪水跟土石坍方情況。

