    生活

    白沙屯媽9/27、28贊境南投市 香燈腳「累了請上車」

    2025/09/25 11:42 記者陳鳳麗／南投報導
    白沙屯媽祖粉紅超跑，今年5月首次到南投縣名間鄉，9月27、28日粉紅超跑將有白沙屯三媽到南投市贊境。（資料照）

    白沙屯媽祖粉紅超跑，今年5月首次到南投縣名間鄉，9月27、28日粉紅超跑將有白沙屯三媽到南投市贊境。（資料照）

    南投市年度最大宗教盛事「三神贊境藍田書院」9月27日、28日舉行，白沙屯拱天宮三媽將與松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女，共同贊境南投藍田書院，市公所邀請「累了請上車」團隊全程隨行，於駐駕點及停車場設置接駁據點，讓香燈腳體力不支時可搭乘隨行。

    南投市公所指出，這次贊境活動沿線安排各校學生表演，且有多所學校學生共同扛起白蛇神轎，投入贊境行列，成為活動的一大亮點。市公所也整合地方資源，協調沿線設置茶水與點心站，提供香燈腳免費享用，另有來自全國各地的團體與個人自發提供點。

    市公所也號召市民響應「友善廁所」計畫，鼓勵市民有餘力者在家門張貼「香燈腳友善浴廁」標誌，開放自家廁所提供信眾如廁與盥洗。市公所並在沿線規劃茶水站、鑽轎點、淋浴車、夜間住宿點等設施。

    此外，此次也邀請「累了請上車」團隊全程隨行，於駐駕點及停車場設置接駁據點，讓香燈腳能在體力不支時，搭乘愛心車輛繼續隨行。香燈腳可透過專屬LINE社群「媽祖徒步進香交流群」加入，即時掌握車輛位置與上車資訊。此外，點選連結（http://60.199.132.186/），搭配YouTube頻道「白沙屯拱天宮」，則可精準掌握神轎位置。

    白沙屯三媽、松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女，9/27、28日贊境南投市，屆時「累了請上車」團隊會隨行。（南投市公所提供）

    白沙屯三媽、松柏嶺受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女，9/27、28日贊境南投市，屆時「累了請上車」團隊會隨行。（南投市公所提供）

    白沙屯三媽贊境南投市的路線圖。（南投市公所提供）

    白沙屯三媽贊境南投市的路線圖。（南投市公所提供）

