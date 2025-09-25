「垂直避難」惹議 內政部：非新創、短時間保命關鍵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重。（資料照，翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰決，造成下游光復鄉災情慘重，部分媒體報導，花蓮縣政府稱此次內政部新創「垂直避難」。內政部表示，當短時間內無法水平撤離時，往高處、往樓層上層避難，往往就是爭取時間、保全性命的關鍵，強調「垂直避難」並非新創。

內政部表示，目前花蓮馬太鞍溪周遭仍需保持警戒，堰塞湖溢流雖已趨緩，惟溪流常態性水流仍在，倘若天候有變化，任何一刻都不能掉以輕心。因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，有誤傳「垂直避難」是臨時新方法，但事實上，它並非新創。

內政部說明，發生水災時，民眾可採取三種水災避難方式。第一，依親避難 ，投靠親友，暫時安置；第二，前往避難收容處所 ，到指定安全地點；第三，至高處垂直避難，就近往高樓層或高地移動。

內政部指出，聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，以及花蓮縣水災保全計畫中，都清楚列出這些避難原則。當短時間內無法水平撤離時，往高處、往樓層上層避難，往往就是爭取時間、保全性命的關鍵。

內政部提醒，災害的挑戰瞬息萬變，但彼此守護的心意不變。請大家繼續遵循官方訊息，遠離危險，選擇最安全的避難方式，給自己與家人多一份保障。

