光復鄉搜救及恢復家園 花蓮縣府設立「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」

花蓮縣政府成立「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，並感謝各界捐贈物資救援災民。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，造成光復鄉災情慘重，花蓮縣長徐榛蔚今天感謝各界支援協助，強調搜救及恢復家園同時進行，縣府已於網上架設「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，讓鄉親可以快速掌握收容相關資訊。

縣長徐榛蔚指出，縣府在第一線持續落實救助，讓災後生活逐步恢復安定。縣府團隊持續掌握受災情形，已建置清冊統計，並展開安置、物資、醫護與交通等協助措施，確保鄉親需求能即時獲得回應。

截至目前為止，曾經停電數，光復鄉3925戶、鳳林鎮1067戶、萬榮鄉639戶、玉里鎮154戶、吉安鄉40戶、秀林鄉8戶、卓溪鄉2戶；停電待恢復戶數，光復鄉95戶、鳳林鎮95戶。另外停水部分，已由台水公司全力協助恢復供水中。

縣府社會處長陳加富指出，目前民眾需各界協助物資部分，包括飲用水、照明設備、保暖衣物、棉被、毯子、墊子、換洗衣物、不需烹煮的食物、行軍床及睡袋、常用藥品、拖鞋、飲料、女性用品、成人紙尿布與盥洗用品，此外也需要雨鞋、手套、內衣內褲、手電筒與清潔人力加入協助，已接獲民眾及相關單位捐贈食物、棉被、藥物等計126案。

縣府公布「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網址：https://www.hl.gov.tw/ysh/

停電及停水查詢網址：https://reurl.cc/qV9agR

聯繫資訊-災區民眾有物資需要：0933488880；北區電話3線:0975769072、0937910364、0937909124；光復鄉（前進指揮所）物資聯繫窗口電話：0966-589021

聯繫資訊-物資捐贈：

▸光復地點：請優先至光復糖廠（前進指揮所）的後方停車場（光復鄉大進村糖廠街19號） 。電話：0966-589021

▸市區地點：送到「中正體育館」（花蓮市民權里公園路53號）。電話：0975-769072、0937-910364、0937-909124。

