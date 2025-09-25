傅崐萁喊「爆破堰塞湖」林保署3分鐘影片狠打臉3萬人讚爆

林保署推出3分多鐘影片簡單解釋堰塞湖形成及無法事先爆破或引流之原因，獲得全網大讚。（擷取自林業及自然保育署臉書）

強颱「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，造成光復鄉災情慘重。國民黨立委傅崐萁痛批政府，還說「爆破就能解決」。不過農業部林業及自然保育署發布影片回應，強調無論是爆破、引流或其他工程手段，皆因地形與安全因素而不可行。影片上線不到一天就獲得3.2萬讚、逾1萬次分享，網友大讚專業、清楚。

林保署昨（24）日下午在臉書粉專透過影片說明，堰塞湖是因土石崩塌堵住河道形成的天然湖泊，壩體是堵塞河道的土石，當水量滿溢後會自然向外流出，即使沒有颱風，10月初仍會發生溢流。該湖原先蓄水量約9,100萬噸，溢流後壩體遭沖刷下切80米，至23日下午已有6800萬噸水流出，剩約2300萬噸。

請繼續往下閱讀...

林保署指出，由於造成堰塞湖的堆積土方達2億立方公尺，壩體長達2300公尺。經評估，在滿水前暫無立即潰壩風險，但溢流後可能加速沖刷，惡化災情。因此設定自然溢流、豪雨、規模五弱以上地震、管湧等四種情境，並研擬警戒與疏散機制。

至於為何不先行爆破或引流，林保署解釋，堰塞湖位於深谷偏遠地區，連步行路徑都沒有，工程機具無法運入。工作人員必須仰賴直升機吊掛進出，現場又持續有土石崩塌，停留時間過長即有生命危險。

7月26日航遙測單位執行17次航拍，推估即使沒有颱風豪雨，僅靠日常雨量，堰塞湖也會在10月初自然溢流。在短短兩個月內，以工程方式改變湖體並不可行，因此只能進行下游河道疏濬、堤岸加固與橋墩補強。

林保署強調，已在壩體安裝水位計與監視鏡頭，並依不同情境制定防災疏散方案。八月「楊柳」颱風來襲時，曾提前疏散光復鄉居民，這次「樺加沙」颱風也在9月21日通知花蓮縣府依豪雨情境執行撤離。

林保署承諾會持續嚴密監測堰塞湖剩餘壩體及湖水，並及時告警。目前紅色警戒尚未解除，請民眾不要靠近馬太鞍溪河道，「天災帶來傷痛，我們會竭盡所能降低傷害，祈求一切早日回復。」

影片發布不到一天就獲得3.2萬讚、逾1萬次分享，網友留言踴躍支持，「這影片太傑出太棒了，林保署的人真的很努力很拚，力挺」、「影片都講得那麼清楚了，還是一堆人問裡面已經解釋的問題，就很像考試已經給你翻書，你還是選擇不看或是看不懂，考零分考不及格再怪老師沒教」、「好清楚又好有才的解說，現在的年輕人就是讚啦」、「簡單的說就是沒有具體的工法能處理，所以能做的就是依照各種情境，必需提早做好衝擊準備！」、「跪著看完了淺顯易懂」、「可惜很多鍵盤專家還是沒辦法看完來龍去脈並認真思考，尊重專業很難嗎？」

行政院長卓榮泰（左2）24日赴花蓮勘災，與立委傅崐萁（右2）爆發口角。（資料照，記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法