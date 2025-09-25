教師節前陳抗 全教總和22縣市工會怒吼：斬濫訴、免雜務

全國教師工會總聯合會25日發起「挺教師，護教育；教育部，別閃躲！」9/25挺師護教行動，成員與聲援的立委在教育部外高呼口號。（記者廖振輝攝）

今年9月28日教師節首度為國定假日，但全國教師工會總聯合會與22個縣市工會幹部共約50人今（25）早赴教育部前進行「挺老師、護教育」抗議行動，提出「抗民粹、免雜務、斬濫訴、增人力及調待遇」5大訴求，呼籲教育部正視並解決教師長期面臨的結構性問題，由教育部國教署副署長戴淑芬接下抗議書。

全教總理事長侯俊良表示，許多教育決策先考量選票壓力及社會風向，嚴重削弱教育專業，教師更常成為犧牲品，全教總主張決策回歸專業，以教育工作者意見為主導；而教師工作應以課堂教學、輔導學生為核心，不應被繁重的行政與非教學活動淹沒，呼籲行政專職化，編制專責行政人員，簡化學校行政流程，真正落實行政減量，讓教師能專注於備課與教學，提升教學品質。

請繼續往下閱讀...

此外，侯俊良指出，自2019年教師法修正，濫訴無罰則、小案大辦的氛圍瀰漫校園，不當申訴與訴訟文化讓教師動輒得咎，甚至面臨無謂的法律糾紛，嚴重影響士氣，有老師不想使用「記過」處理學生抽菸行為，處罰學生在下課時站立反省，應屬正當管教，卻遭學生投訴不當管教，送校事會議調查，讓該老師心灰意冷調校，要求教育部啟動修法程序，遏止惡意濫訴，保護教師的專業性。

侯俊良也說明面對校安事件，學務人力不足，要求政府加速執行學務人力改善計畫，持續增設專責校安人力，補充專業輔導人力，建立明確應變流程，確保校園安全；同時在物價高之際，教師薪資待遇未能合理調整，降低優秀人才當老師的意願，要求政府建立合理的教師薪資調漲機制，提供具有吸引力教師福利措施，留住並吸引優秀的教育人才。

特別的是「準教師」國立台灣師範大學師資生聯會到場聲援，會長張語宸表示，師大很多同學對教育工作充滿熱忱，但當前教育環境不利於教師，許多師培系所學生放棄教職之路，轉投其他職場；師大師培生呂紹瑜則說，教育部提出「彈性聘任」措施，允許有業界經驗者僅須修8學分即可轉任教師，極端不尊重以長時間完成師培課程的學生，政府如不重視教師尊嚴和專業，再多熱情也難留住人才，受害的是學生。多名立委出席抗議現場表達支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法