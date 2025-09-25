災後重建路漫漫 沈伯洋整理光復災區注意事項

沈伯洋25日上午整理目前災區現況及救援進度，並提醒災民部分需注意的相關事項。圖為光復鄉災區街道。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流，光復鄉災情慘重，民進黨立委沈伯洋24日凌晨抵達花蓮協調救災，並陪同行政院長卓榮泰勘災。沈伯洋25日上午整理目前災區現況及救援進度，並提醒災民部分需注意的相關事項。

沈伯洋提到，居民最關心用水，但水壓還不太夠，目前正在搶修中，另有13處供水站，昨天協調到行動水車可供利用。沈提醒，在清理環境的過程中很容易弄到管線造成漏水，還請多加注意。至於堰塞湖狀況，目前較為穩定，但紅色警戒尚未解除，是否解除取決於土石等狀況，還是必須遠離河道，建議民眾晚上還是回到各收容中心。

沈伯洋提到，由於災區清理需要協助，國軍、各慈善團體十分辛苦，內政部新的民力已抵達，各縣市環保局也在做準備，但是他評估對居民來說，家戶內清理才是困難，呼籲民眾在清理過程中務必注意傷口與感染狀況，各地設有醫療站可利用。

沈伯洋指出，各界物資可送「花蓮糖廠中央倉庫」，主要需要「清潔設備」，水桶、鏟子、清潔劑、噴水設備、雨鞋、清消器具、口罩等等物資。

