國慶禮賓大使明星臉多多 大谷翔平、池昌旭都「連任」

銘傳大學連續第41年參與國慶典禮服務，今秀出禮賓大使陣容。（記者楊綿傑攝）

銘傳大學連續第41年參與國慶典禮禮賓服務，今秀出禮賓大使團陣容，包括神似美職道奇隊日籍球星大谷翔平、韓星池昌旭等隊員都持續參與服務，他們異口同聲表示將讓外賓有賓至如歸的感受，而禮賓大使團女隊長黃葎姈指出，因應行動電源自燃事件層出不窮，今年有特別進行滅火器使用訓練。

銘傳大學今年共選出15位禮賓大使中，包含11位女生與4位男生，將於10月10日國慶大典當天，在「中央主席台」擔任引導與接待要角。他們今天也公開演練包括以台語協助拐杖貴賓入座、用日文處理中暑情境、以韓文應對換位需求，以及以英文妥善解決貴賓未攜帶識別證等突發狀況的模擬情境。

銘傳大學國際暨產學暨推廣副校長李藍瑜表示，學校已連續41年參與禮賓服務，在國慶大典服務必須應對來自世界各國的貴賓，是對團員的挑戰，但團員經過一連串考驗及訓練，不只身懷絕技，也精通不同語言，盼他們能拿出最專業的服務態度。

禮賓大使團女隊長黃葎姈分享，服務時基本動作、美姿美儀都是重點，因此訓練包括久站能力、貼壁1小時等項目，以確保能隨時保持優良儀態，除此之外，還特別加強時事的了解，另因應先前高鐵等交通工具發生行動電源自燃事件，團隊也針對滅火器的使用加強訓練。

禮賓大使團男隊長馮任遠被稱神似日本球星「大谷翔平」，他表示，有特別增加口語表達訓練，包括賓客的提問、突發狀況的處理等，學習應變技巧，他曾被說笑容神似大谷，服務的時候會努力把笑容打開，以最高規格接待外賓，讓外賓感到賓至如歸。

而禮賓大使團成員鄭永安被稱神似韓國男星「池昌旭」，他說，這是第二次參與國慶大典服務，感到非常榮幸，經過上次服務的經驗，加上這段時間的訓練、出大小公差等，相信必定能夠拿出完美的服務態度，讓賓客感到賓至如歸。

禮賓大使團男隊長馮任遠（右）被說神似大谷翔平、團員鄭永安（左）被說神似池昌旭，兩人都已具備豐富服務經驗。（記者楊綿傑攝）

禮賓大使團女隊長黃葎姈說明今年增加滅火器使用訓練。（記者楊綿傑攝）

