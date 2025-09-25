10月3大連假將至 航港局估將開3千多航次疏運76萬多人

交通部航港局25日啟動10月連假疏運計畫。圖為過去疏運期間旅客登船情形。（航港局提供）

今年10月有教師節、中秋節及國慶日3大節日，這些連續假期預估帶來出遊與返鄉人潮，交通部航港局今（25日）宣布，明日起啟動連假海運疏運計畫，總計本島與離島間9條航線及金馬小三通4條航線，將開出3230航次，共提供76萬152人次運能。

但航港局說明，若連假期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，航港局並自今日起至10月13日止於每天下午2點在官網疏運資訊專區，公布當日及次日海運航班開停航情形。

航港局也提醒民眾，連假期間南部東港－小琉球航線搭船人數眾多，請儘量避開人潮擁擠時段，將協調業者機動加開船班，以減少乘客候船時間。

而客船登船實名制正式上路，航港局提醒民眾務必攜帶相關個人身分證件以利查驗，尤其是東琉線旅客，建議優先出示健保卡，以加快核對速度，提升登船效率。再提醒，攜帶鋰電池或行動電源登船，應選用檢驗合格產品，並隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱，以確保海運旅客及船舶安全。

為了安全管理，航港局表示，連假前已全面檢查63艘固定航線載客船舶，及完成4處（馬祖北竿鄉白沙港旅運大樓、台東富岡漁港、馬公港旅客服務中心及澎湖車船處交通船馬公候船室）海運客運場站與岸接設施檢查。

交通部25日啟動10月教師節、中秋節及國慶日連假海運疏運計畫，預計提供76萬多人次，圖為新臺馬輪。（資料照）

