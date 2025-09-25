教師節等連假將接續登場 宜縣警局啟動交通疏導計畫

教師節等連假將接連而至；宜蘭縣警察局啟動連假交通疏導計畫。（警方提供）

教師節、中秋節、國慶日及光復節等連假將接連而至；宜蘭縣警察局啟動連假交通疏導計畫，將重點部署於國道5號、蘇花改、熱門景點周邊及重要幹道，加派警力與義交全力協助，並將彈性調整號誌及加強取締違規，維持交通順暢。

縣警局預期，連假將湧入大量返鄉及旅遊車潮，尤其花蓮遭遇重大災情，很多遊客可能到宜蘭就不會再南下，宜縣人潮與車潮恐將比以往多，為確保交通順暢與用路人安全，縣局已完成交通疏導規劃，並將於主要幹道、觀光景點及交流道周邊加派警力，加強指揮與疏導勤務。

縣警局研判，車流高峰時段將出現在各連續假期首日上午國道5號南下、蘇花改往花蓮方向，以及各連續假期最後一日下午至晚間國道5號北上返鄉車潮，這些時段、路段恐出現壅塞。

縣警局指出，連假出遊塞車難避免，請駕駛朋友收聽警廣掌握即時路況，並應充分休息後再上路，與前車保持適當安全距離，遵從員警指揮通行，勿有插隊違規、疲勞駕駛等行為，避免發生事故，也提醒用路人，連假期間請多利用大眾運輸工具，減少塞車情形。

