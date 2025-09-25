樺加沙颱風重創花蓮 台北水舞嘉年華暫停展演至26日

樺加沙颱風重創花蓮，台北市觀光傳播局指出，台北水舞嘉年華暫停展演至26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福。（記者孫唯容攝）

樺加沙颱風重創花蓮，台北市觀光傳播局指出，台北水舞嘉年華暫停展演至26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福，並視情況調整活動及恢復展演時間。

2025台北水舞嘉年華在9月13日到10月19日登場，今年水舞展演不僅首創「河面與橋面」雙水舞共演，還打造120米「雙水幕」水舞平台，今年還首度推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」，限定在9月13日開幕日與10月4日「追愛音樂祭」兩天。

不過，由於樺加沙颱風為花蓮帶來嚴重災情，觀光傳播局從22日起就暫停水舞嘉年華展演，現在因為花蓮災情因素，觀傳局決定暫停展演到26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福，並視情況調整活動及恢復展演時間。

觀傳局也指出，民眾可隨時透過水舞官網及官方社群平台查詢最新活動資訊與展演進度。

