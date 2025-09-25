為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    樺加沙颱風重創花蓮 台北水舞嘉年華暫停展演至26日

    2025/09/25 10:56 記者孫唯容／台北報導
    樺加沙颱風重創花蓮，台北市觀光傳播局指出，台北水舞嘉年華暫停展演至26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福。（記者孫唯容攝）

    樺加沙颱風重創花蓮，台北市觀光傳播局指出，台北水舞嘉年華暫停展演至26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福。（記者孫唯容攝）

    樺加沙颱風重創花蓮，台北市觀光傳播局指出，台北水舞嘉年華暫停展演至26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福，並視情況調整活動及恢復展演時間。

    2025台北水舞嘉年華在9月13日到10月19日登場，今年水舞展演不僅首創「河面與橋面」雙水舞共演，還打造120米「雙水幕」水舞平台，今年還首度推出水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」，限定在9月13日開幕日與10月4日「追愛音樂祭」兩天。

    不過，由於樺加沙颱風為花蓮帶來嚴重災情，觀光傳播局從22日起就暫停水舞嘉年華展演，現在因為花蓮災情因素，觀傳局決定暫停展演到26日，原訂27日在交4廣場與佛光山台北道場合辦的佛光山三好藝蔬節，也將由住持帶領為花蓮祈福，並視情況調整活動及恢復展演時間。

    觀傳局也指出，民眾可隨時透過水舞官網及官方社群平台查詢最新活動資訊與展演進度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播