為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    泥漿灌滿天主堂！ 花蓮教區主教公開信求援捐款資訊曝

    2025/09/25 11:21 即時新聞／綜合報導
    花蓮教區主教透過臉書粉專發出緊急公告，希望外界協助災民重建工作。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）

    花蓮教區主教透過臉書粉專發出緊急公告，希望外界協助災民重建工作。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）

    強颱「樺加沙」重創花蓮，導致堰塞湖溢流，無情洪水摧毀光復鄉大馬（馬太鞍）天主堂及部落住宅。天主教會花蓮教區主教黃兆明昨天（24日）透過臉書粉絲專頁「天主教真理電台」發出緊急公告，期盼外界伸出援手並協助災民重建工作。

    貼文照片可見，豪大雨勢夾帶的巨量泥漿灌進天主堂，堂內門窗被沖破，長椅被洪水拆散，櫃子等設備淹浸在半個人高的泥濘中，災損嚴重，慘不忍睹。

    黃兆明表示，許多家庭陷入困境，急需社會各界協助。他提出3項扶助方式：1.祈禱支持，為受災家庭、救援人員及災後重建祈禱，祈求平安與堅強。2.愛心捐款，支持災區急需的救助與重建工作。3.物資援助，部落目前急需乾糧、飲用水、寢具、衣物及清潔用品。

    黃兆明也在貼文中提供物質捐贈處及捐款資訊，呼籲「願我們在基督的愛內，同心同行，伸出援手，共度難關。」

    物質捐贈處：光復太巴塱富田天主堂（主任神父：張進光神父 電話：0905-356177）

    捐款資訊：

    郵政劃撥：06619037戶名：財團法人天主教會花蓮教區

    ※劃撥單「備註」欄請註明：「為大馬天主堂洪災修復捐款」

    ※如需開立可抵稅之教區收據，請一併說明

    ※無法使用劃撥可私訊我們。

    聯絡窗口：花蓮教區秘書處03-8227670 分機 203、202

    花蓮教區主教發出多張照片，顯示光復鄉大馬（馬太鞍）天主堂遭樺加沙颱風重創情況。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）

    花蓮教區主教發出多張照片，顯示光復鄉大馬（馬太鞍）天主堂遭樺加沙颱風重創情況。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播