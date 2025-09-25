泥漿灌滿天主堂！ 花蓮教區主教公開信求援捐款資訊曝

泥漿灌滿天主堂！ 花蓮教區主教公開信求援捐款資訊曝2025/09/25 11:21 即時新聞／綜合報導
花蓮教區主教透過臉書粉專發出緊急公告，希望外界協助災民重建工作。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）
強颱「樺加沙」重創花蓮，導致堰塞湖溢流，無情洪水摧毀光復鄉大馬（馬太鞍）天主堂及部落住宅。天主教會花蓮教區主教黃兆明昨天（24日）透過臉書粉絲專頁「天主教真理電台」發出緊急公告，期盼外界伸出援手並協助災民重建工作。
貼文照片可見，豪大雨勢夾帶的巨量泥漿灌進天主堂，堂內門窗被沖破，長椅被洪水拆散，櫃子等設備淹浸在半個人高的泥濘中，災損嚴重，慘不忍睹。
黃兆明表示，許多家庭陷入困境，急需社會各界協助。他提出3項扶助方式：1.祈禱支持，為受災家庭、救援人員及災後重建祈禱，祈求平安與堅強。2.愛心捐款，支持災區急需的救助與重建工作。3.物資援助，部落目前急需乾糧、飲用水、寢具、衣物及清潔用品。
黃兆明也在貼文中提供物質捐贈處及捐款資訊，呼籲「願我們在基督的愛內，同心同行，伸出援手，共度難關。」
物質捐贈處：光復太巴塱富田天主堂（主任神父：張進光神父 電話：0905-356177）
捐款資訊：
郵政劃撥：06619037戶名：財團法人天主教會花蓮教區
※劃撥單「備註」欄請註明：「為大馬天主堂洪災修復捐款」
※如需開立可抵稅之教區收據，請一併說明
※無法使用劃撥可私訊我們。
聯絡窗口：花蓮教區秘書處03-8227670 分機 203、202
花蓮教區主教發出多張照片，顯示光復鄉大馬（馬太鞍）天主堂遭樺加沙颱風重創情況。（圖擷取自Facebook帳號「天主教真理電台」）
