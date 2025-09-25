揭露海洋塑膠雪花形成機制 海大副教授許瑞峯榮獲「吳大猷紀念獎」

國立台灣海洋大學副教授許瑞峯研究團隊，調查海洋微塑膠污染的畫面。（圖為海洋大學提供）

國立台灣海洋大學（以下簡稱海大）海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠污染研究，許瑞峯提出「海洋塑膠雪花（Marine Plastic Snow）」概念，並率先揭露微塑膠污染入侵黑潮主軸的證據，目前亦成功開發奈米塑膠濃縮與偵測技術，為全球海洋奈米塑膠污染與生態風險的全面評估奠定關鍵基礎，因而榮獲國科會114年度「吳大猷先生紀念獎」。

許瑞峯從研究中發現，這些微型塑膠會和海水中的藻類、膠體聚集，形成類似雪花的團塊。由於比表面積小，海洋塑膠雪花也容易吸附污染物質，進入食物鏈後容易透過生物累積或放大效應，影響生物體生理功能，干擾海洋生態；或甚至會在海浪拍打的過程噴發至空氣中。

請繼續往下閱讀...

許瑞峯研究團隊早在2021年就於黑潮主軸偵測到微塑膠污染，證實了微型塑膠在海洋中無所不在。雖然目前尚未定調危害人體的微塑膠濃度閾值，但已有研究確認塑膠污染對生物的負面影響，且危害程度與暴露濃度具有相關性。為勾勒出環境塑膠對人體及自然的威脅，研究團隊亦建置奈米塑膠濃縮與偵測技術，不僅精準監測海洋中的微塑膠，更是期望建立一個分析平台，能運用在所有的環境介質，讓不同領域研究者都能使用。

許瑞峯副教授於9月最新研究甫獲得領域排名第一的頂尖期刊《水研究》（Water Research, IF=12.4, 1/97=Top 1% in Water Resources）刊登，成功地揭示不同類型與型態微型塑膠的嵌入會增加有機物的纏繞和黏附，提高海洋塑膠雪花進入食物網的機率，成功鏈結塑膠污染傳輸與有機碳封存的關係，同時也為全球海洋中「消失的塑膠」的去處，提供一個可能的傳輸機制。

國立台灣海洋大學副教授許瑞峯最新研究，甫獲得領域排名第一的頂尖期刊《水研究》刊登。（圖為海洋大學提供）

圖為國立台灣海洋大學副教授許瑞峯研究「海洋塑膠雪花的形成和傳輸」說明圖。（圖為海洋大學提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法