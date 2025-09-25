為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防網路詐騙！北市教育局推「網路犯罪大挑戰」教材涵蓋3學層

    為強化學生識詐能力，台北市教育局編撰涵蓋國小、國中到高中職三個學層系列教材，最新推出的「網路犯罪大挑戰」教材，依各學層認知發展需求設計。（台北市教育局提供）

    2025/09/25 10:18

    〔記者甘孟霖／台北報導〕現代社會詐騙案件層出不窮，為強化學生識詐能力，台北市教育局編撰涵蓋國小、國中到高中職三個學層系列教材。最新推出的「網路犯罪大挑戰」教材，依各學層認知發展需求設計，透過不同層面建構校園資安防線。

    教育局介紹，國小篇上冊透過學童遭遇網友要求或威脅散布私密照片的具體情境對話教學，讓學童認識社交工程詐騙、學會保護私密影像；下冊以學生遭遇網購詐騙及網路霸凌案例，引導學習如何預防詐騙、檢舉不當影音，認識網路暴力的危害。

    國中篇上冊則以「釣取個資」、「異國戀詐騙」、「投資陷阱」等案例分析，教導學生檢查網址、啟用雙重驗證、反向圖片搜尋等；下冊則關注打造健康網路生活，剖析短影音對專注力與心理健康的影響，提供時間管理技巧，如固定上網時段、限制使用時長等，幫助學生避免網路成癮。

    高中職篇上冊透過實際釣魚郵件與AI深度偽造（Deepfake）詐騙案例，培養學生檢查網址屬性來確認網站的真實性，防範 AI 深度偽造時，可與親友約定「通關密語」驗證；下冊著重網路社交方面，引用司法判例說明私密影像散布、網路霸凌及「黃賭毒影音」的刑事責任與應對策略，並介紹iWIN網路內容防護機構等求助管道，教導學生遇到威脅時如何尋求支援。

    教育局補充，網路犯罪瞬息萬變，114學年度起也推動「科技人文素養教育實施計畫」，除編寫《資訊素養與倫理》教材外，也辦理校長及行政人員數位科技領導與新興科技防範增能研習、教師資訊素養與倫理融入課程研習、親子性私密影像法治教育宣導、網路成癮篩選與輔導，以及「智慧城市中的科技與人文：跨域創新素養競賽」等行動，提升親師生資安意識。

