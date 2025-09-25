為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋前夕行銷屏東好物 縣府率38家業者進軍百貨物產展

    2025/09/25 10:36 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東物產展在百貨公司熱鬧登場，適逢中秋節前夕，38家知名業者盼衝出好成績。（屏東縣政府提供）

    屏東物產展在百貨公司熱鬧登場，適逢中秋節前夕，38家知名業者盼衝出好成績。（屏東縣政府提供）

    為推廣屏東農漁畜牧物產、特色好物與美食，屏東縣工商策進會攜38家來自屏東33鄉鎮市的特色物產、美食及伴手禮品牌，進軍百貨物產展，盼透過百貨超強集客力，讓更多消費者認識及體驗屏東好物，即日起展至10月7日。

    屏東縣工商策進會表示，今年是連續第3年與高雄漢神巨蛋購物廣場攜手合作，在8樓活動會館舉辦「2025屏東物產展～好屏ing登場」活動，現場匯聚38家來自屏東33鄉鎮市的特色物產、美食及伴手禮一同組成「屏東隊」，其中有15家是首次登場，屏東物產展品項豐富多元又實惠，適逢中秋佳節更是送禮自用兩相宜。

    參展品項涵蓋屏縣農漁畜牧與各式好物，包括芝麻醬、膠原蛋白魚鱗膠、各式醬油、麻辣豆腐鍋料理包、有機玫瑰精露、咖啡、六堆黑豬肉品組合、萬巒豬腳、客家美食、肉桂精露、花茶、龍眼蜜、養生穀粉、鮮果冰淇淋、巧克力、土鳳梨酥、水果沙其瑪、各式口味爆米花、泰國蝦蝦油、苦瓜茶、檸檬磚等，種類豐富。

    屏東縣工商策進會總幹事張菽蓁表示，縣府團隊積極為中小企業開發通路、爭取訂單，今年不僅組團參加3場國際食品展，推廣屏東優質物產、拚經濟，在國內也透過各式展售會，幫助業者累積經驗，厚植實力。此次物產展業者們滿懷鬥志與信心，期盼借助百貨超強集客力，讓更多民眾認識及體驗屏東好物。

