獨家》前進光復救災 國軍調動6組野戰沐浴機支援可供逾5000人同步洗澡

陸軍投入新型野戰沐浴機支援救災。（記者游太郎攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流造成花蓮縣光復鄉重災，國軍出動包括陸軍花東防衛指揮部、第八軍團、海軍陸戰隊等部隊支援救災，為了解決官兵救災後滿身泥濘問題，一口氣出動了6組野戰式沐浴機支援，可支援逾5000人洗澡。

陸軍花防部政戰主任梁庭蔚上校指出，國軍支援光復重災區共出動包括八軍團、花防部及海軍陸戰隊等單位近千名官兵，空軍則出動E-2T在花蓮空域及花東縱谷空域協助飛航管制；出動的救災大型機具包括工兵的大型傾卸車、挖土機、多功能工兵車及各型通信裝備等，此外，這次特別出動新型野戰沐浴機，供救災人員及災民使用，全力協助執行災區搶災及復原作業。

請繼續往下閱讀...

第二支援指揮部補給油料庫官兵指出，前年接裝「新式野戰移動沐浴機」，具有「安全、穩定」的特性，除了骨架提升為加厚鋁合金材質，隔間連接處也改登山扣環設計，增加整體結構穩定度；另外還新增恆溫控制，由溫控系統記憶溫度設定，各波次盥洗無需重複作業，穩定、便利性兼顧。

新一代野戰沐浴機裝備區分帳篷、供水、排水、供電、照明等5大系統，目的就是提供戰演訓及救災等任務支援，發電機從原本110V伏特插座改為220V伏特，提升電容量也增加使用的安全與穩定。

新式沐浴機的恆溫控制系統，改善了前一代溫度控制的不穩定，且能記憶最新的溫度設定；首波次盥洗設定溫度後，其後各波次盥洗則無需再重新設定電熱系統，「即開即熱」約10秒內便能洗到熱水澡。因應戰術考量，相較前一代內帳白布設計，新一代採全數位迷彩設計，即便夜間燈光照明下使用，也能避免透光曝露位置。

沐浴機「人性化」設計，每個隔間內部有收納盥洗用具、衣物的折疊袋，有別於原本的透明、塑膠材質，長時間下來會有氧化脆化問題，新式沐浴機改採帆布材質，增加使用年限。外觀設計，頂棚弧度、尖度較前一代增加，雨水可隨兩側順勢流下，提升排水性能同時，也強化裝備肆應各式戰場環境的條件。

來自各縣市的特搜及消防人員獲悉這型新裝備投入救災支援，紛紛派員前來觀摩取組，看完後相當羨慕，將建議消防署建案購置，藉此提供救災時完整的後勤支援能量。

新型野戰沐浴機可同時供12位官兵沐浴。（記者游太郎攝）

新式野戰沐浴機結構相當粗壯，組裝相當簡便。（記者游太郎攝）

消防及持搜人員對新式野戰沐浴機相當羨慕，紛紛派員前來取經。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法