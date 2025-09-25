日月潭萬人泳渡9/28登場 環潭大交管「2路段」除外

日月潭萬人泳渡將在9月28日登場，屆時環潭地區將湧入大量人車。（資料照，記者劉濱銓攝）

日月潭萬人泳渡將在9月28日登場，前一天27日則是公開水域游泳錦標賽，環潭公路28日將進行「順時針」行駛大交管，惟九龍路口至孔雀園，以及朝霧碼頭至頭社派出所等2路段除外，至於泳賽、泳渡上岸點伊達邵地區，27、28日將規劃為行人徒步區，用路人務必留意。

集集警方表示，泳渡當天環潭地區將湧入大量人車，尤其九龍路口至下水點的朝霧碼頭，更是泳客聚集之處，因此環潭公路採「順時針」交管，以免與泳客動線衝突，不過在遠離九龍路口的泳客之後，以及到孔雀園之間的路段，考量路程不遠，且孔雀園可供遊覽車迴轉，有助紓解環潭車流，因此該路段開放雙向通行。

另外，從朝霧碼頭的入口處，一直到頭社派出所的路段，因與泳客聚集處不衝突，該路段屆時也是開放雙向通行，不受「順時針」交管限制。

警方也說，27、28日分別舉辦公開水域泳賽，以及萬人泳渡，由於上岸處都是伊達邵碼頭，為確保行人與交通安全，從27日凌晨4點至28日泳渡結束，伊達邵商圈將改為行人徒步區，除了公務、救護等工作車輛外，其餘車輛禁止進入，有停車需求者，可從台21甲線伊達邵往頭社方向，在沿路的靠山側路邊停車，籲請用路人配合。

日月潭萬人泳渡將在9月28日登場，屆時環潭公路以「順時針」 方向大交管，惟朝霧碼頭至頭社（如圖），以及九龍路口至孔雀園除外。（記者劉濱銓攝）

