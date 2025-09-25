花東南橫3公路持續災阻 除光復鄉其他下午5點拚搶通

花蓮縣光復鄉的馬太鞍溪橋，被堰塞湖溢流泥水沖毀，交通部公路局提供替代道路，請用路人小心行駛。（資料照）

2025/09/25 10:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕樺加沙颱風導致公路災損，尤其花蓮堰塞湖溢流沖毀馬太鞍溪橋，交通部公路局今（25日）至上午9點，仍有3條省道公路及臨時道路阻斷，除了光復鄉外，其餘2條預計今下午5點開通。

公路局指出，下午可搶通公路，包含高雄市桃源區台東縣海端鄉的台20臨105線0K到44K（梅山口至向陽），30K+500（昌仕橋）土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計下午5點開通並恢復正常管制機制。

以及台東縣海端鄉台20線149K+110到199K+000（向陽至初來路段），150K+100路基坍塌及188K+600（彩霞隧道）等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷，也預計下午5點搶通。

至於被堰塞湖溢流泥水沖毀的馬太鞍溪橋，公路局提出替代方案，一般車輛改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。小型車改為花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

