    生活

    減輕年輕爸媽負擔 埔里鎮立幼兒園送學生2套制服

    2025/09/25 10:42 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里鎮立幼兒園的新制服，胸口印有埔里吉祥物「噗哩」，小朋友換上後滿臉笑容。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮立幼兒園的新制服，胸口印有埔里吉祥物「噗哩」，小朋友換上後滿臉笑容。（埔里鎮公所提供）

    南投縣埔里鎮公所設立的鎮立幼兒園，為減輕家長負擔，新設計夏、冬兩套制服，並把小朋友喜歡的吉祥物「噗哩」印上制服，鎮長廖志城帶著「噗哩」到幼兒園發送2套制服，廖志城說，制服由公所送，多少減輕一點家長的負擔，看到小朋友喜歡，感覺更為開心。

    埔里鎮立幼兒園招收滿2歲至入小學前幼童就讀，設幼幼、小、中、大班各一班，因應「幼兒教育及照顧法」新規定，自今年8月起，幼兒園大班必須配置至少1名具備合格教師證的幼教師，違者最高可處6萬元罰鍰，且可連續罰，在全台陷入嚴重師資荒的情況下，鎮立幼兒園一度也因招不到幼教師，面臨114學年大班暫停招生壓力，幸好師資解決，新學年大班順利開辦。

    新學年鎮幼制服重新設計改版，鎮長廖志城考量原物料等價格上漲，家長為子女添購制服的開支也相對增加，公所贈送每位小朋友全新夏、冬季制服，各1套，夏季短袖上衣、短褲435元，冬季長袖上衣、長褲700元，合計1135元，減輕家長負擔，上衣、褲子以紅、藍、白色系搭配，胸前還印上高人氣的埔里吉祥物「噗哩」。看到「鎮長阿公」和吉祥物「噗哩」發制服，小朋友一陣歡呼。

    公所表示，鎮立幼兒園目前幼幼班額滿，其他小、中班各有2個名額，大班則還有4個名額，目前積極招生，每學期註冊費用3700元，免收月費。

    「鎮長阿公」廖志城親送制服給幼兒園的小朋友。（埔里鎮公所提供）

    「鎮長阿公」廖志城親送制服給幼兒園的小朋友。（埔里鎮公所提供）

    埔里吉祥物「噗哩」與鎮長到幼兒園發制服，先陪小朋友一起做運動。（埔里鎮公所提供）

    埔里吉祥物「噗哩」與鎮長到幼兒園發制服，先陪小朋友一起做運動。（埔里鎮公所提供）

