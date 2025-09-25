新北整建維護放寬申請門檻 提高補助比率至85％、上限1500萬

新北市樹林區鎮前街一處老屋外牆磁磚剝落、管線凌亂，圖為整建維護前樣貌。（圖由都更處提供）

新北市超過30年以上的老屋有70多萬戶，為延長住宅使用年限，市府修正「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，新增弱層補強項目，放寬申請門檻，只要所有權人50%以上同意即可申請，補助比率最高至85%、補助金額上限1500萬元，新法即日起上路。

市府都市更新處指出，老宅延壽是近年熱門議題，考量台灣地震頻繁，以往整建維護提供立面修繕、耐震補強與增設電梯補助3大項，此次修法納入弱層補強，符合社區多元需求。

此外，大幅放寬申請門檻，過去需要所有權人100%同意才能申請，現在只要50%所有權人同意或區分所有權人會決議即可，並提高補助比率，從原本每案最高補助總經費75%提升至85%，補助金額上限為1500萬元。技術方面與新北市建築師、土木技師、結構技師3大專業公會合作，導入專業簽證及審查機制，簡化行政流程。

都更處表示，位於樹林火車站前的一排連棟老屋，因外牆磁磚剝落、管線凌亂，住戶增設鐵窗參差不齊，社區整合後申請整建維護的建築物立面修繕補助，本月完工，外觀變得煥然一新，提升居住安全與舒適度，也為周邊環境增添新風貌。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公會持續與新北市政府合作，提供市民整建維護諮詢輔導、法令說明會服務，給予市府專業意見與民眾反饋，本次修法肯定市府傾聽民意並廣納公會意見，納入弱層補強、放寬申請同意比率，希望促使更多民眾重視整建維護重要性，強化建築物機能及安全性。

新北市樹林區鎮前街一處社區申請整建維護立面修繕補助，完工後變得煥然一新。（圖由都更處提供）

