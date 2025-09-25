教師節連假車潮湧現 桃警啟動景區、商圈交通疏導機制

教師節連假到來，桃園市警方啟動交通疏導措施，將於風景區、商圈實施機動車流管制。（桃園市交通警察大隊提供）

2025/09/25 10:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕即將到來的教師節3天連假（9月27至29日）為今年起新增假期，桃園市警察局預期出現返鄉、出遊的人潮車潮，研判風景區、大型購物賣場及教師節活動會場周邊將湧現車流，屆時將整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，並協同各分局加強交通疏導，確保交通秩序與順暢。

國道疏運部分，桃園各重要交流道中，9月27日（週六）清晨5點至中午12點期間，國道1號平鎮系統交流道南向匝道封閉管制，請開車出遊的民眾務必留意，可提早經中壢或幼獅交流道改道行駛，行前可以提前查詢行經各地路線交通管制措施、高乘載措施及停車方案等，以把握寶貴假期。

桃市警察局交通警察大隊大隊長李維振表示，重點疏導路段包括國道交流道周邊、台31線、台61線、台15線及市區重要幹道，特別是石門水庫、大溪老街、竹圍漁港及青埔高鐵商圈等觀光熱點，建議民眾提早出門，錯開景區與賣場進場、離場尖峰時段；青埔高鐵商圈周邊將視交通狀況，實施管制前往賣場車流，嚴禁排隊進場車輛占用路口影響順暢，並管制離場車流利用領航北路行駛。

交通部公路局實施連續假期公共運輸優惠措施，教師節連假前後（26日0點至29日24點），搭乘高鐵、臺鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運基本里程或1段票優惠及指定幸福巴士路線全程免費，可多加運用大眾運輸；如選擇駕車出遊，也能透過警察廣播電台，掌握道路即時路況訊息。

李維振說，警方規劃於尖峰時段加派警力，也結合義交協勤能量，針對車流壅塞路段提前部署，如遇突發事故，將即時啟動「快打疏導機制」，迅速排除障礙，避免回堵，也呼籲民眾行車時遵守「車輛慢、看、停，行人安全行」的原則，保持耐心與禮讓，避免爭道插隊造成危險。

