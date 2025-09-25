健保總額協商創歷史 醫界喊話：加薪留人、加速新藥納入

台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調，「醫療支出是投資，不是成本」是此次協商成功的核心精神。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保總額協商23年來首度「全壘打」，衛福部健保會昨（24日）完成115年度總額協商，醫院、西醫基層、中醫、牙醫及透析五大部門首次全數達成共識，其中西醫基層與醫院成長率皆為5.5%，送交衛福部核定。台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調，「醫療支出是投資，不是成本」，是此次協商成功的核心精神，但他也提醒，協商僅是起點，後續須將資源用於留才、納入新藥及強化預防醫學及基層醫療，才能真正守護全民健康。

洪子仁分析，台灣醫療體系正面臨多重挑戰，護理師與年輕醫師流失，導致病床無法足額開放；新藥與新科技納入健保速度趨緩，民眾需自費恐造成健康不平等，近年民眾自費支出比例上升，也讓弱勢家庭壓力更沉重。

洪子仁說，在醫療挑戰嚴峻的背景下，醫界、付費者、消費者三方代表基於理性討論與公共利益，達成5.5%的成長共識，這次突破充分展現三方對台灣醫療環境的高度關注與責任感，各方都站在全民健康的立場，放下堅持、理性協商，才能迎來這歷史性的一刻。

洪子仁強調，此次協商成功的核心精神，正是「醫療支出是投資，不是成本」。增加醫療支出，就是投資民眾健康。研究已證實提高醫療投入，能提升全民健康指標、延長健康壽命，台灣必須迎頭趕上日、韓、新加坡的水準。

洪子仁說，5.5%的成長率不僅能改善醫護人力薪資結構、留住人才，也有助於加速新藥與創新醫材的給付審查，強化醫療品質與效率，提升台灣國際醫療競爭力。因此他也提出三大建議，第一，將增加的總額用於合理提升護病比與薪資結構，留住人才；第二，擴大創新醫療與新藥納入，讓民眾以合理費用享有先進治療；第三，持續推動預防醫學與基層醫療強化，降低長期醫療成本。

