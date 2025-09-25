新北特搜花蓮光復救災展韌性 30小時不間斷救出140人

新北市消防局特搜大隊第一時間啟動跨縣市救援，分梯次進駐花蓮光復鄉重災區，超過30小時持續搜救，背負嬰兒、孩童、婦幼脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，充分展現消防人員專業與韌性，令受災戶動容。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/09/25 10:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風影響饋流釀災，造成光復鄉淪為重災區，傷亡慘重，新北市消防局特搜大隊第一時間啟動跨縣市救援，分梯次進駐災區，截至今天清晨，連續超過30小時持續搜救，截至9月24日傍晚6點，新北特搜人員完成106戶清查、執行108件任務，成功協助140位居民安全撤離，協助搬運6具大體。

救援過程中，亦背負嬰兒、孩童、婦幼脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，充分展現消防人員專業與韌性，更令受災戶動容。

新北特搜特有的醫療組醫師群也駐點光復糖廠，支援花蓮衛生局設立臨時急救站，提供進階醫療處置（如輸液、抗生素治療、傷口縫合及復甦急救等），光是24日當日便救治 8名患者，其中包括嚴重休克患者與疑似心肌梗塞兩人重病個案，醫療組採6小時輪班制，由台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍、三總急診醫師白豐誠、新店區衛生所護理師梁景皓，以及專業護理師蔡孟君、王為德與多位EMT組成，展現跨院合作齊心守護生命的力量。

新北消防局共投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇，全面支援花蓮的救援行動，全力守護民眾安全 ，針對可疑或失聯住所逐一確認，展現「永不放棄任何一絲希望」的決心；救災現場由慈福、大埔、秀峰、南雅及德音等五個特搜分隊編組救援小組，結合搜救犬與空拍機，針對建物及區域進行逐戶搜索，也在馬太鞍溪橋斷處附近搜索，快速確認受困與失聯人員情況；慈濟基金會志工們也在災害現場及駐點，提供災民、救難人員熱食、禦寒毛毯等必需品，第一線投入救災。

新北市消防局長陳崇岳表示，新北特搜隊和義消抵達花蓮後連夜救援直到天亮，僅短暫休息後便立即再度投入行動，新北的指揮所也一再叮嚀同仁注意安全！」，新北市長侯友宜也宣布，捐出一個月所得協助受災民眾度過難關，強調「艱難的時刻，我們一定要一起挺過」；新北市消防局與全國搜救夥伴並肩作戰，守護花蓮災區民眾的安全。

新北特搜醫護組醫護們，緊急處置重症患者。（記者吳仁捷翻攝）

