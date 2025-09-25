為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄瑞豐夜市旁裕誠路人行道換新 民眾有感

    瑞豐夜市前的裕誠路人行道換新。（工務局提供）

    瑞豐夜市前的裕誠路人行道換新。（工務局提供）

    2025/09/25 09:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於巨蛋商圈的瑞豐夜市，是年輕族群最愛去的夜市，但人行道老舊破損，屢遭消費者詬病，高雄市工務局針對瑞豐夜市旁裕誠路、勝利國小前南屏路的人行道換新，步行更平坦舒適。

    為改善瑞豐夜市及勝利國小周邊人行環境，高雄市工務局道工處近期完成裕誠路（南屏路至明倫路），及南屏路（裕興路至華夏路）人行道更新。工務局今（25）日表示，此次工程針對人行道老舊破損鋪面進行汰換，改以平整、耐久且美觀的混凝土材質鋪設，同步進行孔蓋順平、樹穴整修、排水與無障礙設施改善，讓行走更舒適、通暢，提升左營、鼓山地區通行品質。

    道工處指出，裕誠路及南屏路是左營、鼓山居民往來的重要道路，鄰近昔日左營華夏新村、鼓山華豐新村等眷村所在地，隨著都市發展更新，民生機能發達，裕誠路上瑞豐夜市更與捷運紅線、巨蛋形成巨蛋商圈，成為北高雄重要商業及餐飲核心。道工處說明，南屏路可銜接勝利國小通學道前往左營綠園道及左營（舊城）車站，裕誠路則串連瑞豐夜市及捷運紅線巨蛋站，人行道換新後更有利於地方通勤、就學、運動與觀光購物等轉乘步行，也優化市容景觀。

    經常到瑞豐夜市消費的劉小姐說，之前的人行道老舊破損，現在走起來舒適多了；陳姓攤商也說，人行道之前施工了1個多月，完工後打造更友善的夜市環境。

    南屏路（裕興路至華夏路）人行道也同步換新。（公務局提供）

    南屏路（裕興路至華夏路）人行道也同步換新。（公務局提供）

