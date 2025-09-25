為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義囝仔何元凱勇奪2025亞洲理髮奧林匹克冠軍

    新港鄉長葉孟龍（右一）與嘉義縣議員黃啟豪（左三）祝賀何元凱（右三）獲得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍。（黃啟豪提供）

    新港鄉長葉孟龍（右一）與嘉義縣議員黃啟豪（左三）祝賀何元凱（右三）獲得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍。（黃啟豪提供）

    2025/09/25 09:43

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年最盛大的國際理髮賽事—「Barberlympic 理髮奧林匹克」，9月6日至8日在馬來西亞登場，台灣隊在13個國家脫穎而出勇奪冠軍，完成二連霸。其中嘉義縣新港鄉三間村子弟何元凱贏得冠軍以及最佳現代風格剪裁，嘉義縣議員黃啟豪看到嘉義囝仔何元凱披著國旗領獎畫面，感動直稱「用實力讓世界看見台灣」。

    黃啟豪指出，何元凱畢業於南華大學民族音樂學系，專長為聲樂、陶笛，因為媽媽鄔美玉在民雄鄉江厝店開設「巧媚造型髮藝」，其從小耳濡目染，始終無法忘懷髮藝，大學畢業之後，到嘉義、台中等地學藝，經努力鑽研、奮鬥打拚，終於闖出自己的一片天，成為男士理髮界一顆閃亮耀眼的星星 。

    目前在台中工作的何元凱日前返鄉，新港鄉長葉孟龍與黃啟豪特別祝賀。黃啟豪說，看到何元凱披著國旗領獎的激動畫面，自己也感動的熱淚盈眶，這個時刻深深以台灣人為榮。

    何元凱（中）獲得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍激動畫面。（何元凱提供）

    何元凱（中）獲得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍激動畫面。（何元凱提供）

    嘉義新港子弟何元凱贏得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍激動畫面。（何元凱提供）

    嘉義新港子弟何元凱贏得2025亞洲理髮奧林匹克冠軍激動畫面。（何元凱提供）

    何元凱參加2025亞洲理髮奧林匹克比賽專注神情。（何元凱提供）

    何元凱參加2025亞洲理髮奧林匹克比賽專注神情。（何元凱提供）

