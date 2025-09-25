為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙影響結束轉晴升溫 專家：短期內轉涼機會不高

    今日各地普遍都是晴到多雲天氣，天氣好轉以後氣溫便再次提高，各地高溫都上看32-34度。（資料照）

    今日各地普遍都是晴到多雲天氣，天氣好轉以後氣溫便再次提高，各地高溫都上看32-34度。（資料照）

    2025/09/25 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風外圍環流雲系影響今（25日）晨終於結束，太平洋高壓也西伸增強，今日各地普遍都是晴到多雲天氣，不過由於高空有冷心低壓正要通過，還是有些潛在的不穩定性，東半部地區及午後山區附近，可能還是會偶爾有些對流雲系移入或發展，但預估雨勢及影響範圍不大，短期內明顯降溫轉涼的機會也不高。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，今日各地普遍都是晴到多雲天氣，天氣好轉以後氣溫便再次提高，各地高溫都上看32-34度，台北盆地、西半部內陸地區有35-36度高溫機會，民眾戶外活動時還是都要記得做好防曬，運動及勞力工作也要適時休息降溫，補充水分及電解質，降低熱傷害風險。

    明天到週六（26-27日）持續受太平洋高壓影響，高空冷心低壓逐漸通過離開，會有些中高層水氣接著通過，預估各地天氣仍是以晴到多雲為主，迎風面東半部地區、午後山區附近仍有局部短暫陣雨機會，氣溫型態也是大致相近，普遍高溫炎熱。

    週日到下週一（28-29日）太平洋高壓有稍微減弱趨勢，同時博羅依颱風已經通過菲律賓附近，來到海南島至華南沿岸一帶，環境風向稍轉為東南風、水氣有增多趨勢，預估迎風面東南部至恆春半島仍有局部短暫陣雨機會，午後熱對流雲系發展可能會比較明顯，各地山區及部份近山平地都可能有短暫陣雨或雷雨影響，要留意下午時段的天氣變化狀況。

    下週二（30日）以後預估各地普遍都是晴到多雲天氣，午後山區附近、西半部局部平地仍會有熱對流雷陣雨機會。

    歐宗學表示，10月上旬西北太平洋地區仍會有颱風生成發展機會，是否會影響台灣仍是未知數，而遲遲未能南下、一延再延的東北季風，則是要等到中秋節過後，再來看看是否有機會來到台灣附近，還有相當多的干擾因素存在，短期內來看要有明顯降溫轉涼的機會都還不高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播