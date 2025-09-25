樺加沙影響結束轉晴升溫 專家：短期內轉涼機會不高

今日各地普遍都是晴到多雲天氣，天氣好轉以後氣溫便再次提高，各地高溫都上看32-34度。（資料照）

2025/09/25 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風外圍環流雲系影響今（25日）晨終於結束，太平洋高壓也西伸增強，今日各地普遍都是晴到多雲天氣，不過由於高空有冷心低壓正要通過，還是有些潛在的不穩定性，東半部地區及午後山區附近，可能還是會偶爾有些對流雲系移入或發展，但預估雨勢及影響範圍不大，短期內明顯降溫轉涼的機會也不高。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今日各地普遍都是晴到多雲天氣，天氣好轉以後氣溫便再次提高，各地高溫都上看32-34度，台北盆地、西半部內陸地區有35-36度高溫機會，民眾戶外活動時還是都要記得做好防曬，運動及勞力工作也要適時休息降溫，補充水分及電解質，降低熱傷害風險。

請繼續往下閱讀...

明天到週六（26-27日）持續受太平洋高壓影響，高空冷心低壓逐漸通過離開，會有些中高層水氣接著通過，預估各地天氣仍是以晴到多雲為主，迎風面東半部地區、午後山區附近仍有局部短暫陣雨機會，氣溫型態也是大致相近，普遍高溫炎熱。

週日到下週一（28-29日）太平洋高壓有稍微減弱趨勢，同時博羅依颱風已經通過菲律賓附近，來到海南島至華南沿岸一帶，環境風向稍轉為東南風、水氣有增多趨勢，預估迎風面東南部至恆春半島仍有局部短暫陣雨機會，午後熱對流雲系發展可能會比較明顯，各地山區及部份近山平地都可能有短暫陣雨或雷雨影響，要留意下午時段的天氣變化狀況。

下週二（30日）以後預估各地普遍都是晴到多雲天氣，午後山區附近、西半部局部平地仍會有熱對流雷陣雨機會。

歐宗學表示，10月上旬西北太平洋地區仍會有颱風生成發展機會，是否會影響台灣仍是未知數，而遲遲未能南下、一延再延的東北季風，則是要等到中秋節過後，再來看看是否有機會來到台灣附近，還有相當多的干擾因素存在，短期內來看要有明顯降溫轉涼的機會都還不高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法