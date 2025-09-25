教師節連假 桃園大溪老城區、台7線旅遊景點將交通疏導

配合教師節連續假期，桃園市警方將於大溪老城區重要路口實施多項交管措施。（警方提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕教師節連續假期（9月27至29日）將至，桃園市大溪區是熱門觀光景點，警方針對大溪老城區規劃多項交通疏導措施，另於台7線旅遊景點，包含慈湖園區、石門水庫、小烏來、角板山行館、新溪口吊橋、羅浮溫泉公園、東眼山及拉拉山重要路口，都會派員疏導上、下山車流，也提醒民眾務必遵守交通規則及配合執勤員警指揮。

警方公布大溪老城區交通疏導措施，其中，普濟路禁止左轉得勝路，建議路線由普濟路左轉金城路，右轉康莊路，左轉接文化路或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流；和平路於上午9點至下午6點劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平路五岔路口實施交通管制。

康莊路、得勝路口將於中午12點至下午6點管制車輛，禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制，康莊路與金城路口管制車輛禁止左轉康莊路，康莊路與中正路口禁止汽車進入，普濟路實施單行道管制。

另，警方於下午3點至6點視交通狀況，於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，機動實施圓環單向管制行進，及封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利疏導車流。

復興區台7線下山建議替代道路，新竹方向遊客可改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

