全國最高重陽禮金 馬公首創提供匯款入帳溫馨服務

澎湖重陽敬老禮金金額，全國最高。（記者劉禹慶攝）

2025/09/25 09:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖九九重陽敬老禮金全國最高，人口最密集的馬公市，針對原本由各里辦公處發放的重陽敬老禮金，今年首創溫馨匯款服務，但市所寄發通知單民眾誤以為詐騙，馬公市長黃健忠特澄清「係金A」。

黃健忠表示，去年市公所為了一些不方便領現金紅包的長輩，就有以禮金匯款服務普獲好評，因此今年九九重陽節全面推動匯款服務，讓民眾1次申請、3節禮金一律匯款，體貼民眾的需求，提供更好、更便捷的服務。

近日馬公市公所寄發通知單給民眾，但不少人誤以為是詐騙新手法，市長黃健忠特別澄清，這個藍色通知單是公所發出的沒有錯，如果有需求的民眾可以將同意書填好，交給里幹事登記，這樣三節的禮金（春節、端午節、重陽節）就會照時間入帳戶，快速、安全又便利，市民朋友都可以多加利用。

禮金匯款服務是馬公市公所從去年首創的試辦服務，對象是為了服務不方便親領禮金的長輩，有些民眾長期在台灣跟子女住，無法回澎湖領款或是剛好發禮金的時候不在澎湖等，不必大排長龍等領現金，都可以提早向里幹事登記申請匯款的方式領禮金。由於成效良好，今年決定擴大辦理。

今年重陽禮金，澎湖縣政府65-79歲發5000，市公所加發500；縣府80-89歲發6000，市公所加發1000；縣府90-99歲發8000，市公所90-98歲加發3000；縣府100歲15000，市公所99+加發10000；另外還有重陽餐費300元。

馬公市長黃健忠證實，匯款通知單是真的。（記者劉禹慶攝）

