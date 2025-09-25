災民「不用健保卡也能看病」糖廠阿嬤廚房、馬太鞍教會都有醫療站

醫師到花蓮光復鄉災區提供診療，免健保卡也可看診。（慈濟提供）

2025/09/25 09:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖大水夾泥沙形成恐怖土石流，衝進光復鄉民宅、道路，許多災民被水流走，爬上屋頂及二樓，甚至長時間泡水，造成全身都受傷，目前災區包括花蓮慈濟、門諾醫院都有駐診團隊，其中慈濟醫院今天第2天進駐災區，原本臨時醫療站設在大進國小，今天改在糖廠「阿嬤廚房」餐廳看診，上午9點起提供免費診療！

門諾醫院的醫療站設在重災區馬太鞍長老教會，今天也已經是第2天提供服務；而慈濟醫院今天上午第一梯次醫護人員早上7點從花蓮出發，9點起在光復糖廠的阿嬤廚房開設醫療站提供看診。醫院表示，今天25日起是連續3天的全日24小時駐診，整合內、外、家醫科醫師、中醫師、護理師，提供止痛藥、慢性病藥物等醫療物資在光復看診。

光復衛生所主任林春孝說，他今天也在大進村糖廠阿嬤廚房與慈濟一起看診，上午8點開始搬器材物品進去，慈濟醫院也會載必須藥品下來，今天大家無論有沒有健保卡都可看病。

醫師到花蓮光復鄉災區提供診療，免健保卡也可看診。（林春孝提供）

