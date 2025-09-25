為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉大換裝135套柳杉木課桌椅 封存近4公噸二氧化碳

    學生使用國產柳杉木材製作的木質課桌椅。（嘉義大學提供）

    學生使用國產柳杉木材製作的木質課桌椅。（嘉義大學提供）

    2025/09/25 09:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為呼應淨零碳排與綠色永續發展目標，國立嘉義大學森林暨自然資源學系昨進行教室內課桌椅汰換，改採由國產柳杉木材製作的木質課桌椅，取代傳統塑膠與金屬製品，為全國高等教育機構中第一個以台灣木材打造教學設備的系所。

    農業部林業及自然保育署嘉義分署昨派員參與國產材課桌椅更新啟用儀式，認為是國產木材應用的重要示範，期待有更多學校及公共機構響應，共同推動低碳、安全及美感兼具的永續空間建置。

    嘉大表示，課桌椅升級採用台灣柳杉（Cryptomeria japonica）為主要材料，具備良好的強度與耐用性，還有優異的固碳能力，每張課桌椅皆配有台灣林產品生產追溯 QR Code，師生只需掃描即可查詢木材的來源資訊，提升木材使用的透明度與教育意義。

    嘉大說，根據林業及自然保育署資料顯示，每立方公尺木材可儲存約0.9公噸二氧化碳，嘉大更新135套柳杉木課桌椅，等同於封存約4公噸碳排，而所用柳杉木全數來自合法經營的國產林業，落實在地採購，縮短運輸距離、降低碳足跡，帶動林業經濟發展與綠色就業機會。製作團隊三弘木業說，課桌椅符合環保與安全標準，且預估使用壽命超過20年，展現木材家具的高耐久性。

    嘉大校長林翰謙表示，以天然國產木材打造優化學習環境，學生感受自然材質的溫潤，是實踐永續精神的教育課程，希望透過行動展現大學在面對氣候變遷時應有的責任與實際作為。

    柳杉木材製作的木質課桌椅有固碳功能。（嘉義大學提供）

    柳杉木材製作的木質課桌椅有固碳功能。（嘉義大學提供）

    嘉大校長林翰謙（左3）等人參與國產材課桌椅啟用。（嘉義大學提供）

    嘉大校長林翰謙（左3）等人參與國產材課桌椅啟用。（嘉義大學提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播