竹南公義路、和興路口拓寬取消兩段式左轉 地方盼通盤檢討

竹南公義路、和興路口遇拓寬工程難兩段式左轉，騎士進退兩難、將先取消地方盼通盤檢討公義路。圖為陳光軒向無所適騎士說明之後可以內側直接左轉畫面。（陳光軒提供）

2025/09/25 09:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路是地方交通要道，也是連接竹南科學園區的重要道路，更能串連鄰近頭份市，是苗北雙城重要聯絡道，但因部分路段路幅狹窄、不敷使用正拓寬中，估明年底完工。但近來苗縣議員邱毓興、陳光軒接獲陳情，竹南公義路、和興路口因施工圍籬導致無法兩段式左轉，騎士進退兩難甚至卡在路中間，經會勘後苗栗工務段同意先取消該處兩段式左轉。另外，邱毓興、陳光軒建議可系統性檢討公義路相連道路兩段式左轉必要性。

苗栗工務段表示，經會勘後發現因待轉區被施工圍籬覆蓋，騎士確實無法依之前規定兩段式左轉，考量騎士安全將先取消，改由直接左轉。

邱毓興、陳光軒說，因待轉區被施工圍籬圍住「消失」，讓騎士突然無所適從，要如之前待轉容納空間不足，因此進退失據，甚至有騎士機車卡在路中央，故決議將該路口待轉牌面先撤除，開放機車可以直接左轉。

另外，邱毓興、陳光軒認為，因竹南公義路至頭份信義路拓寬案工期長，除了施工期間可先取消，也建議公路局可系統性通盤檢討公義路與其相連道路兩段式左轉必要性，若無此必要建議可取消，畢竟公義路作為地方交通動脈，且附近工廠、公司多，上、下班車流量大，判苗栗工務段評估。

