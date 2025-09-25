為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    土城產業園區50週年慶 926幸福市集廠商回饋大放送

    新北市土城產業園區歡慶50週年，舉辦廠商回饋大放送。（土城產業園區提供）

    新北市土城產業園區歡慶50週年，舉辦廠商回饋大放送。（土城產業園區提供）

    2025/09/25 09:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城產業園區歡慶50周年各項動靜態活動豐富，26日（五）9點半至16點半在三民路4號前廣場的「幸福市集」，集結園區近20家民生產業廠商、上百種產品為主，搭配數十攤美味的市集小吃與公益捐血活動，捐血民眾可以一折價搶購掃地機器人，邀請民眾來逛市集，認識土城產業園區。

    慶祝活動籌備委員會主委秦嘉鴻指出，50周年慶結合慶賀、行銷與公益，目標對象包含園區從業人員、社區鄰里及一般大眾，許多園區知名產品，如「貴族世家」、「台灣雞湯」、「鮮茶道」等連鎖餐飲業，以及超市、超商就可買到的「福和生鮮盒切水果」、「香里豬肉片」，還有百年品牌「明星花露水」、暢銷全球的「菲力自行車」、擁有40家直營門市的「聖瑪莉麵包」等，都將在926幸福市集上登場。

    產業園區服務中心主任許雅美表示，園區廠商端出誠意滿滿「回饋方案」，菲力自行車、松騰家電現場體驗即送好禮，推滿額折扣的有台灣雞湯、聖瑪莉麵包及庭鋒羽絨衣，特定商品優惠的有明星花露水、貴族世家，臉書按讚打卡送好禮的有麗正口罩、碩元涼被。

    加入會員享折扣的有香里食品、鮮茶道，長豐紡織則是推出多項產品買一送一，松騰公司甚至還優惠捐血者可用一折購買他們的明星商品「掃地機器人」，盼透過慶祝活動將園區廠商及產品廣為宣傳出去，服務中心竭誠歡迎民眾前來同樂。

    新北市土城產業園區歡慶50週年，舉辦廠商回饋大放送。（土城產業園區提供）

    新北市土城產業園區歡慶50週年，舉辦廠商回饋大放送。（土城產業園區提供）

