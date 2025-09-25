花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/25 09:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕花蓮光復鄉因馬太鞍堰塞湖溢流，災情慘重，許多居民家園被毀，至今無法返家，只能暫居安置所，生活物資匱乏。屏東恆春民眾自發性發起物資募集行動，要將滿滿愛心送往災區。發起的游家銘等人表示，過去恆春遭遇風災時，全台各地伸出援手，如今花蓮有難，恆春人也要發揮同胞精神，盡己之力回饋社會。

在恆春街頭，小貨車上堆滿一箱箱物資，包括白米、泡麵、罐頭，甚至奶粉與尿布，專為光復災民準備。游家銘說，「看到新聞報導災情嚴重，災民連基本生活物資都短缺，小朋友沒奶粉、尿布，可能引發健康問題。希望幫他們保持基本生活品質。」募集行動將持續至本週五晚間9點，預計週六親送物資到光復鄉。

當地企業也熱烈響應，黃姓酒廠經理表示，「台灣人團結互助，災難不是我們願見，但希望能幫災民早日度過難關。」他親自送來泡麵與白米，盼為災區盡一份心力。居民搬運物資時，場面溫馨感人，展現台灣人守望相助的精神。

游家銘回憶，恆春過去遭受嚴重風災時，全台各地捐款捐物，協助重建。「我們在台灣最南端，但只要是台灣一份子，無論多遠，都有責任伸出援手。」他說，這次行動不只送物資，更是傳遞希望與溫暖。恆春民眾用行動證明台灣不分南北，愛心無遠弗屆。

