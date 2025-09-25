為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復

    花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復。（記者蔡宗憲攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/25 09:34

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕花蓮光復鄉因馬太鞍堰塞湖溢流，災情慘重，許多居民家園被毀，至今無法返家，只能暫居安置所，生活物資匱乏。屏東恆春民眾自發性發起物資募集行動，要將滿滿愛心送往災區。發起的游家銘等人表示，過去恆春遭遇風災時，全台各地伸出援手，如今花蓮有難，恆春人也要發揮同胞精神，盡己之力回饋社會。

    在恆春街頭，小貨車上堆滿一箱箱物資，包括白米、泡麵、罐頭，甚至奶粉與尿布，專為光復災民準備。游家銘說，「看到新聞報導災情嚴重，災民連基本生活物資都短缺，小朋友沒奶粉、尿布，可能引發健康問題。希望幫他們保持基本生活品質。」募集行動將持續至本週五晚間9點，預計週六親送物資到光復鄉。

    當地企業也熱烈響應，黃姓酒廠經理表示，「台灣人團結互助，災難不是我們願見，但希望能幫災民早日度過難關。」他親自送來泡麵與白米，盼為災區盡一份心力。居民搬運物資時，場面溫馨感人，展現台灣人守望相助的精神。

    游家銘回憶，恆春過去遭受嚴重風災時，全台各地捐款捐物，協助重建。「我們在台灣最南端，但只要是台灣一份子，無論多遠，都有責任伸出援手。」他說，這次行動不只送物資，更是傳遞希望與溫暖。恆春民眾用行動證明台灣不分南北，愛心無遠弗屆。

    花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復。（記者蔡宗憲攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖災情嚴重 恆春民眾募資送暖光復。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播