    首頁　>　生活

    彰化芬園「黃金大道」93棵黃花風鈴木移除 啟動補植計畫

    芬園「黃金大道」最美區塊並未移除，未來賞花不受影響。（資料照）

    芬園「黃金大道」最美區塊並未移除，未來賞花不受影響。（資料照）

    2025/09/25 09:22

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉省道台14丁線彰南路「黃金大道」上的93棵黃花風鈴木，經過10多天來移除作業，全數都在日前移除完畢，移除的樹木都碎化再利用，可供堆肥或土壤改良，至於移除後的綠帶樹穴，為避免影響用路人通行安全，也已補土並以草皮復舊，移除過程造成的柏油路面損傷，也以瀝青混凝土修復，至於後續栽植的樹種，將邀請專家學者商議，取得共識後研擬出優選方案，共同營造公路優良景觀。

    南投工務段工程車輛本月中旬進駐彰南路，針對「黃金大道」2.5K~4.8K沿線93棵黃花風鈴木進行移除，移除作業期間除合格的園藝技術士在場監督，工務段也邀請樹木專家一同到場指導；經移除後的行道樹也經碎木程序，可供後續堆肥再利用；今天將邀集地方及林試所專家辦理現勘，啟動移除後補植計畫。

    工務段長廖瑞仕表示，彰南路行道樹黃花風鈴木種植於1990年代，其道路里程0至4.5K共有366棵，經調查其中93棵風鈴木除有向道路傾斜，還有病蟲害損傷構造狀況，有極高無預警倒伏風險，基於民眾行車通行安全考量，決定進行移除。黃花風鈴木「黃金大道」最美的位置位於寶藏寺前的彰南路2段，長度約1.2公里，非屬移除範圍，因此於花期盛開期間，對遊客拍照賞花並無影響。

    他說，公路局現正逐年推動省道行道樹安全評估健康檢查工作，汰除健康度不佳具倒伏風險的行道樹，並補植或新植樹種，為省道公路行道樹安全與美觀把關。

    芬園93棵黃花風鈴木全數移除，寶山國小學生上下學更安全。（圖由工務段提供）

    芬園93棵黃花風鈴木全數移除，寶山國小學生上下學更安全。（圖由工務段提供）

    黃花風鈴木移除後，現場勘查移除後狀況。（圖由工務段提供）

    黃花風鈴木移除後，現場勘查移除後狀況。（圖由工務段提供）

    移除的黃花風鈴木都碎化再利用，可供堆肥或土壤改良。（圖由工務段提供）

    移除的黃花風鈴木都碎化再利用，可供堆肥或土壤改良。（圖由工務段提供）

    芬園93棵黃花風鈴木全數移除，現場已回填綠色植栽。（圖由工務段提供）

    芬園93棵黃花風鈴木全數移除，現場已回填綠色植栽。（圖由工務段提供）

