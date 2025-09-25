為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中文心森林公園「親子小白宮」公廁啟用

    迎接雙十晚會在台中，建設局改造 心森林公園「親子小白宮」公廁啟用。（圖：市府提供）

    迎接雙十晚會在台中，建設局改造 心森林公園「親子小白宮」公廁啟用。（圖：市府提供）

    2025/09/25 08:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年雙十晚會在台中，10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦，台中市配合「台中美樂地計畫」改善公園廁所環境，投入1500萬元改善「文心森林公園陽光公廁」，新公廁亮相，建設局指出，以親子導向為核心，首度為兒童打造專屬廁所，導入全齡共融思維，融合美感設計，打造宛如「親子小白宮」的友善如廁空間。

    建設局長陳大田表示，「親子小白宮」改善計畫爭取經濟部產業發展署「城市美學公共場域設計共創計畫」補助，由台灣設計研究院全程把關，並委由專業團隊規劃、市府建設團隊執行施工，改善文心森林公園陽光公廁，將男女廁比例調整為1：6、坐蹲間比為13：8，並增設無障礙、親子、哺乳及性別友善廁所，更首度為兒童打造專屬廁所，配備小型馬桶、洗手台及降低門扇，兼顧隱私與照護便利，鼓勵孩子自主如廁。

    陳大田指出，新公廁建築外牆採擴張網結構與自動監測排風系統，改善通風與採光；並導入智慧維管系統，包括QR Code即時通報，全面提升管理效率與安全性，室內以海水藍為主色，洗手區獨立設置保持乾淨乾燥；外部則拓寬步道、重整花圃，讓公廁兼具功能與美感，夜間特別設計柔和燈光，外牆映照下宛如暖光城市光盒，為夜間公園增添安全與溫馨氛圍。

    建設局指出，配合今年雙十國慶晚會在文心森林公園盛大登場，同步打造「親子小白宮」陽光公廁，提供市民完善公共服務。

    文心森林公園「親子小白宮」公廁內部以海水藍柔和色調設計。（圖：市府提供）

    文心森林公園「親子小白宮」公廁內部以海水藍柔和色調設計。（圖：市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播