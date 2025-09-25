台中文心森林公園「親子小白宮」公廁啟用

迎接雙十晚會在台中，建設局改造 心森林公園「親子小白宮」公廁啟用。（圖：市府提供）

2025/09/25 08:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年雙十晚會在台中，10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦，台中市配合「台中美樂地計畫」改善公園廁所環境，投入1500萬元改善「文心森林公園陽光公廁」，新公廁亮相，建設局指出，以親子導向為核心，首度為兒童打造專屬廁所，導入全齡共融思維，融合美感設計，打造宛如「親子小白宮」的友善如廁空間。

建設局長陳大田表示，「親子小白宮」改善計畫爭取經濟部產業發展署「城市美學公共場域設計共創計畫」補助，由台灣設計研究院全程把關，並委由專業團隊規劃、市府建設團隊執行施工，改善文心森林公園陽光公廁，將男女廁比例調整為1：6、坐蹲間比為13：8，並增設無障礙、親子、哺乳及性別友善廁所，更首度為兒童打造專屬廁所，配備小型馬桶、洗手台及降低門扇，兼顧隱私與照護便利，鼓勵孩子自主如廁。

陳大田指出，新公廁建築外牆採擴張網結構與自動監測排風系統，改善通風與採光；並導入智慧維管系統，包括QR Code即時通報，全面提升管理效率與安全性，室內以海水藍為主色，洗手區獨立設置保持乾淨乾燥；外部則拓寬步道、重整花圃，讓公廁兼具功能與美感，夜間特別設計柔和燈光，外牆映照下宛如暖光城市光盒，為夜間公園增添安全與溫馨氛圍。

建設局指出，配合今年雙十國慶晚會在文心森林公園盛大登場，同步打造「親子小白宮」陽光公廁，提供市民完善公共服務。

文心森林公園「親子小白宮」公廁內部以海水藍柔和色調設計。（圖：市府提供）

