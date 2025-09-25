「全光復鄉垃圾」都沖到這！北富村居民傻眼「不知從哪裡開始清」

從光復垃圾場漂流過來的垃圾，佔據部落的道路、農田堆成垃圾路。（記者花孟璟攝）

2025/09/25 09:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日連續兩波潰流，大水也沖走堤防缺口旁的光復鄉垃圾掩埋場，數百噸垃圾隨大水往東邊、南邊漂入太巴塱部落北富村，當被問到「北富村怎麼這麼多垃圾」，居民氣炸「什麼北富村的，這是全光復鄉的垃圾」！村長黃進正說，今天太陽出來後垃圾嚴重發臭，希望鄉公所趕快清走、消毒。

「至少太巴塱部落4個村可以配一台推土機山貓！」村長黃進正說，但這麼多垃圾恐怕不是1台山貓就能迅速解決。他說，垃圾場距離村莊不到1公里，大水來就把垃圾漂到東邊的北富村，水最大時整個稻田、水面都是垃圾，水退後大量垃圾夾汙泥，佔據村莊的房屋、稻田、馬路，就在房屋旁邊堆成新的垃圾場。

今天天氣轉好後，附近10戶居民陸續返回清理家園，但看到住家內外成了垃圾堆，讓村民看得傻眼「不知道從哪裡清運起」，就連太巴塱部落入口馬太鞍橋頭的奇古匠部落咖啡屋外也都是垃圾。

住戶見到記者忍不住痛批，「垃圾都是你們光復漂過來」、「這是全光復鄉的垃圾」，他說，當時第一波溢流除了漂流木之外，就是大量垃圾，只見白茫茫整片全部都是垃圾往村莊漂過來，垃圾還在水田形成渦漩，昨天因為住戶都撤離，甚至有人趁著民眾撤出、房屋內發電機、家電等財物到處漂流，趁機進入稻田及民宅屋外偷東西。

村長黃進正說，大量垃圾及漂流木無法透過人力清除，垃圾的底下還有大量泥沙，需要機具快點清運、現場消毒，這都是臭的東西，擔心孳生病菌、病媒蚊，不要把全光復鄉的垃圾問題都變成北富村的問題。

垃圾的底下是厚厚的泥巴，讓民眾及村長看到、聞到都頭昏。（記者花孟璟攝）

北富村民宅旁堆了大量垃圾，臭到讓民眾回不了家。（記者花孟璟攝）

從光復垃圾場漂流過來的垃圾，佔據部落的道路、農田堆成垃圾路。（記者花孟璟攝）

太巴塱部落北富村距離馬太鞍溪堤防、垃圾場不到一公里，在部落就看得到馬太鞍溪的洪水高過部落的農田，農田內外也有大量垃圾！（記者花孟璟攝）

