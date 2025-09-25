花蓮光復鄉消失年餘的蛋餅回來了！ 暖心供餐「這時收錢是在吸血」

嫁到桃園的羅太太，與先生回來幫助災民。（記者劉人瑋攝）

2025/09/25 09:45

〔記者劉人瑋／花蓮報導〕今早在花蓮光復鄉大進國小收容中心外，攤商以極快的手速為災民提供熱騰騰的免費早餐，還能喊出許多人名字，有攤商說，和光復鄉、鳳林鎮有淵源，老朋友遇難，向災民收費「這是在吸血！我只是在幫朋友罷了！」

原本在光復鄉、鳳林鎮的子弟，獲知堰塞湖潰流造成損害，就紛紛帶著物資返鄉救助，清早在收容中心送出飯糰、蛋餅的攤商即是如此。

在桃園賣飯糰10年的羅氏夫妻，太太是鳳林人，一聽到光復有難就啟程，朋友聞訊也提供資助，羅太太說「我們來幫忙，不用出名」，說話時手裏也沒閒下，每開一次木飯桶就冒出熱氣，開桶、包料，不到幾秒就包出發燙的美味。

另一攤商家則是蛋餅、麵線一起提供。這次受災嚴重的中山路有家「蒙古蛋餅」，但目前只剩招牌、空店許久，原來老闆彭先生已到鳳林做生意，聽到自己賣了20年的老地方、顧客受難，也是急著戴家人前來支援。

彭老闆做蛋餅、麵線根本就像日常工作，嘴裏喊著災民暱稱或姓氏、邊給出對方所點的食物。彭老闆說，倉促準備的量不算多，才200份蛋餅、麵線，「跟過年準備的量差不多。」

雖然說份量不多，但又煎、炸餅，又煮麵線，早上7時就用完一桶瓦斯。彭老闆說，原本也是有朋友要贊助，「那我要拿多少？這要怎麼算錢？」來取餐的都是自己的老客人，他們照顧自己20年，今天朋友受難，自己就要回來盡己所能的幫忙，「這時向任何人收錢會感覺不安，就只是幫忙自己的朋友罷了，不要提起錢」。

彭老闆與妻子帶著蛋餅車回光復鄉。（記者劉人瑋攝）

